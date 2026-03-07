Orban: Mađarska ima plan da izdrži ukrajinsku blokadu

Mađarska odbija ucjene iz Ukrajine i može duže da izdrži od Kijeva, izjavio je premijer Viktor Orban na predizbornom skupu u Debrecinu subotu.

"Nisam ja tražio kavgu sa Ukrajincima, već oni sa nama. Oni su ušli u sukob s nama kroz ovu blokadu nafte. Nisu valjda mislili da će blokirati snabdijevanje Mađarske naftom, a da ćemo mi sjedeti skršteni ruku, ili im se zahvaliti? Ne znam šta su mislili, ali su to loše osmislili", rekao je Orban.

On je napomenuo da je Mađarska spremna da se sa Ukrajinom dogovori o mnogim stvarima, ali nikada pod pritiskom i ucjenama.

"Svaki oblik ucjene odbijamo", rekao je Orban.

Ukrajina je u januaru zatvorila naftovod "Družba" kojim su se Mađarska i Slovačka snabdijevale naftom iz Rusije. Vlasti u Kijevu odbile su brojne pozive Budimpešte i Bratislave da otvore naftovod.

Hrvatska je odbila da snabdijeva mađarsku ruskom naftom preko JANAF-a, pravdajući to navodnim sankcijama EU, dok je Brisel podržao Ukrajinu a ne dvije države-članice.

"Imam plan. Imaju ga i Ukrajinci. Njihov plan je da bace Mađarsku na koljena kako bismo mi prihvatili njihove zahtjeve. Među nama, moj plan je bolji. Na kraju će oni ostati bez novca pre nego mi bez nafte", rekao je Orban i dodao da od Kijeva ne očekuje izvinjenje, nego samo ponovno otvaranje naftovoda.

Mađarska namjerava da izdrži blokadu sa pripremljenim rezervama i saradnjom sa Slovačkom i Srbijom, naveo je premijer.

Orban je takođe optužio Ukrajinu za mešanje u predstojeće izbore u Mađarskoj.

"Niotkud se pojavila proukrajinska stranka, koja ima naizgled beskonačne prihode. U medijima vidim neobično glasne proukrajinske glasove. Htio bih da znam odakle taj novac dolazi. Imamo pitanja, naći ćemo odgovore", izjavio je mađarski premijer.

Orbanov "Fides" optužuje nedavno osnovani opozicioni blok "Tisa" da radi za račun Kijeva i Brisela, a protiv interesa Mađarske.