Tramp dočekao tijela poginulih Amerikanaca

Foto: Tanjug / AP / Mark Schiefelbein

Predsjednik SAD Donald Tramp prisustvovao je ceremoniji povratka posmrtnih ostataka šest američkih vojnika poginulih u sukobu sa Iranom.

Nikol Amor (39), Kodi Kork (35), Deklan Kodi (20), Robert Marzan (54), Džefri O'Brajen (45) i Noa Titjens (42) dopremljeni su u kovčezima u vazduhoplovnu bazu Dover, u državi Delaver. Svijet Ovo su prvi američki vojnici poginuli u sukobu s Iranom "Ovo su veliki heroji naše zemlje", izjavio je Tramp. Šestoro rezervista je poginulo u iranskom bombardovanju logističke baze Šuajba u Kuvajtu, ubrzo nakon američko-izraelskog napada na Iran prošle subote.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.