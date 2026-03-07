Logo
Tramp dočekao tijela poginulih Amerikanaca

ATV

07.03.2026

22:14

0
Трамп дочекао тијела погинулих Американаца
Foto: Tanjug / AP / Mark Schiefelbein

Predsjednik SAD Donald Tramp prisustvovao je ceremoniji povratka posmrtnih ostataka šest američkih vojnika poginulih u sukobu sa Iranom.

Nikol Amor (39), Kodi Kork (35), Deklan Kodi (20), Robert Marzan (54), Džefri O'Brajen (45) i Noa Titjens (42) dopremljeni su u kovčezima u vazduhoplovnu bazu Dover, u državi Delaver.

Svijet

Svijet

Ovo su prvi američki vojnici poginuli u sukobu s Iranom

"Ovo su veliki heroji naše zemlje", izjavio je Tramp.

Šestoro rezervista je poginulo u iranskom bombardovanju logističke baze Šuajba u Kuvajtu, ubrzo nakon američko-izraelskog napada na Iran prošle subote.

Donald Tramp

Iran

Amerika

