Rat odnosi živote u Dubaiju: Dio presretnutog projektila pao na auto i ubio vozača

Izvor:
Agencije
07.03.2026
20:54
Komentari:0
Vlasti u Dubaiju su potvrdile danas su ostaci presretnutog projektila pali na vozilo u oblasti Al Barša i usmrtili vozača.
Kancelarija za medije grada Dubaija objavila je na svom Iks nalogu da su timovi za hitne intervencije brzo reagovali na incident, kao i da je u toku istraga o okolnostima ove nesreće, prenosi portal Golf News.
Ranije danas su evakuisane zgrade oko marine u Dubaiju nakon što su ostaci presretnutih (iranskih) projektila oštetili fasadu nebodera u tom gradu, prenio je ranije CNN.
Svijet
Stravičan snimak napada na jednu od najvećih atrakcija Dubaija: Dron se zabio u zgradu
Marina se nalazi u blizini brojnih turističkih atrakcija i gradskih institucija, uključujući Američki univerzitet u Dubaiju i tržni centar Dubai Marina.
Svijet
10 h0
Svijet
14 h0
Ekonomija
15 h0
Scena
16 h0
Svijet
5 h0
Svijet
5 h0
Svijet
5 h2
Svijet
6 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu