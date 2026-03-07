Logo
Rat odnosi živote u Dubaiju: Dio presretnutog projektila pao na auto i ubio vozača

Agencije

07.03.2026

20:54

Напад-аеродром-Дубаи
Foto: Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri

Vlasti u Dubaiju su potvrdile danas su ostaci presretnutog projektila pali na vozilo u oblasti Al Barša i usmrtili vozača.

Kancelarija za medije grada Dubaija objavila je na svom Iks nalogu da su timovi za hitne intervencije brzo reagovali na incident, kao i da je u toku istraga o okolnostima ove nesreće, prenosi portal Golf News.

Ranije danas su evakuisane zgrade oko marine u Dubaiju nakon što su ostaci presretnutih (iranskih) projektila oštetili fasadu nebodera u tom gradu, prenio je ranije CNN.

Дубаи дрон зграда

Svijet

Stravičan snimak napada na jednu od najvećih atrakcija Dubaija: Dron se zabio u zgradu

Marina se nalazi u blizini brojnih turističkih atrakcija i gradskih institucija, uključujući Američki univerzitet u Dubaiju i tržni centar Dubai Marina.

Dubai vesti

Dubai

Iran

projektil

