Poljuljana reputacija Dubaija: Azijski milijarderi masovno sele kapital iz emirata

Napadi Irana i rat na Bliskom istoku uzdrmali su povjerenje investitora u UAE, pa bogati Azijati ubrzano prebacuju novac i imovinu iz Dubaija u finansijske centre poput Singapura i Hongkonga.

Nakon prvih iranskih raketnih i bespilotnih napada na Dubai prošle sedmice, dvojica tamošnjih indijskih preduzetnika pokušala su da prebace po više od 100.000 dolara sa svojih lokalnih bankovnih računa u Singapur kako bi se zaštitili od rizika.

Tehnički problemi koji su uslijedili poslije iranskih napada isprva su im osujetili planove, rekli su preduzetnici za Rojters, želeći da ostanu anonimni zbog osjetljivosti situacije. Jedan od njih je naknadno, preko druge banke u Emiratima, ipak uspio da prebaci novac na svoj singapurski račun, piše Rojters.

Mnogi drugi bogati Azijati raspituju se o sličnim potezima ili ih već preduzimaju kako bi svoju imovinu iz Dubaija prebacili u regionalne finansijske centre poput Singapura i Hongkonga. Savjetnici i advokati iz finansijske industrije navode da rat SAD i Izraela protiv Irana narušava status Zaliva kao „sigurne luke“ i uznemirava investitore.

Dubai kao omiljeno središte za preduzetnike

Iako bogati investitori po pravilu diversifikuju svoja ulaganja po regionima i vrstama imovine, mjesto na kojem će bazirati svoje poslovanje biraju na osnovu poreskih, regulatornih, privatnih i operativnih faktora. Dubai se posljednjih godina profilisao kao omiljeno središte za preduzetnike i bogate porodice iz Azije, posebno iz Kine, koje su privukle njegove povoljne politike. Uz to, zahvaljujući procvatu tržišta nekretnina i infrastrukture, Zaliv je postao i privlačna investiciona destinacija.

Taj trend sada je doveden u pitanje jer su napadi na Dubai i Abu Dabi poljuljali reputaciju Ujedinjenih Arapskih Emirata kao stabilne zemlje.

Advokat za privatno bogatstvo sa sjedištem u Singapuru, Rajen Lin, rekao je da ga je ove sedmice kontaktiralo šest ili sedam od njegovih 20 klijenata iz Dubaija, od kojih svaki u prosjeku raspolaže imovinom od 50 miliona dolara. Trojica od njih planiraju hitno da prebace imovinu u Singapur. Jedan klijent „provjerava koliko brzo može sve da prebaci u Singapur“, rekao je Lin.

Ajris Su, direktorka globalne kompanije za korporativne i fondovske usluge Anderson Global, kazala je da se njenoj firmi ove sedmice javilo između 10 i 20 porodičnih kancelarija sa upitima o prebacivanju imovine sa Bliskog istoka nazad u Singapur, zbog straha da bi se sukob mogao odužiti. Porodične kancelarije su firme koje upravljaju portfeljima bogatih pojedinaca.

„Dubai je uvijek bio privlačan zbog poreskih olakšica, ali sada mislim da im olakšice možda više nisu glavni prioritet“, rekla je.

Savjetnik za upravljanje imovinom u Singapuru, koji je želio da ostane anoniman jer nije ovlašćen da govori za medije, izjavio je da je do sada razgovarao sa 13 klijenata iz UAE, od kojih više od polovine ozbiljno razmišlja o premještanju imovine u Singapur.

„Putovanja će biti izazovna čak i ako se sukob sutra završi. To je pitanje povjerenja“, rekao je savjetnik.

Grejs Tang, izvršna direktorka kompanije „Filip privatni kapital“ (Phillip Private Equity), kaže da su njeni klijenti, pretežno iz Azije, nervozni i da se njih 10 do 20 raspituje o prebacivanju bogatstva u Singapur kako bi zaštitili svoj kapital.

Čekanje i posmatranje

Ipak, ne smatraju svi upravnici imovine da trenutni sukob na Bliskom istoku podstiče trenutni bjeg kapitala. Dhruba Đoti Sengupta, izvršni direktor grupe za upravljanje bogatstvom „WRISE Private Middle East“ sa sjedištem u Dubaiju, rekao je da kompanija nije zabilježila „ozbiljne razgovore o bjegu kapitala“, jer su klijenti uvjereni u dugoročnu otpornost UAE.

„To su sofisticirani globalni investitori, već međunarodno diversifikovani, ali i duboko uloženi u priču o rastu UAE“, rekao je.

„Uprkos širim geopolitičkim potresima u regionu, klijenti se osjećaju sigurno i zaštićeno.“

Guverner centralne banke UAE Kaled Mohamed Balama izjavio je u četvrtak da je bankarski i finansijski sektor otporan, snažan i stabilan, te dobro pozicioniran da se nosi sa regionalnim događajima, dodajući da banke, finansijske kompanije i osiguravajuće kuće posluju normalno i bez prekida.

Vodeći singapurski upravnici imovinom, Banka Singapura (Bank of Singapore) i DBS grupa (DBS Group), naveli su da njihovi klijenti pažljivo prate razvoj događaja u regionu i za sada zauzimaju stav čekanja i posmatranja.

Dok se UAE bori da očuva status sigurne luke, neki nastavljaju sa planovima širenja u Emiratima. Džeremi Lim, suosnivač kompanije „GrandVej porodična kancelarija“ (GrandWay Family Office), u procesu je otvaranja porodične kancelarije u Abu Dabiju i kaže da se njegovi planovi nisu promijenili — sve dok se UAE direktno ne uključi u sukob i pod uslovom da ne dođe do daljeg zaoštravanja iz Irana.

„Pravi problem za poslovanje nastao bi ako bi se UAE direktno uključio na jednu stranu u sukobu“, rekao je Lim.