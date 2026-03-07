Logo
Nikola Vučević polomio prst

Кошаркаш Бостон Селтика Никола Вучевић са болном гримасом држи се за прст који је повриједио
Foto: Tanjug/AP/Charles Krupa

Crnogorski košarkaš Nikola Vučević doživeo je peh na meču sa Dalasom protekle noći.

Centar Seltiksa polomio je domali prst desne šake dva minuta pošto je ušao u igru u prvoj četvrtini i prema prvim prognozama odsustvovaće sa terena mjesec dana.

Amerićki mediji prenose da će Vučević u subotu hirurškim putem riješiti problem i potom će biti na poštedi u narednom periodu.

Do povrede je došlo kada je prihvatio loptu koju mu je poslao Pričard. Vučević se gotovo istog momenta, sa bolnom grimasom, uhvatio za prst i brzo potom je i napustio igru.

Meč protiv Dalasa bio mu je 12. u dresu Bostona u koji je stigao nedavno u trejdu iz Čikaga.

Brzo se i uklopio u igru Seltiksa sa 11,4 poena, 7,8 skokova i 23,5 minuta u prosjeku po meču. Sastav iz Masačusetsa će do njegovog povratka na teren na centarskim pozicijama morati da se osloni na Portugalca Nimiasa Ketu i Luku Garzu.

