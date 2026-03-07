Mađarska presrela transport novca: Zaplijenjeno 40 miliona dolara i zlato, uhapšeni nosili taktičke uniforme

Mađarska Nacionalna porezna i carinska uprava saopštila je da je uhapsila sedam državljana Ukrajine te zaplijenila dva bankarska vozila u kojima su se, prema navodima vlasti, nalazili velika količina gotovine i zlata. Vozila su bila na putu iz Austrije prema Ukrajini, a u njima je pronađeno oko 40 miliona dolara, 25 miliona eura i devet kilograma zlata.

Mađarska vlada na Fejsbuku je objavila fotografije i videosnimke akcije koju su nazvali "Operacija ukrajinski zlatni konvoj". Prema pisanju portala Index.hu, mađarske službe bile su iznenađene kada su kod uhapšenih, koji su u trenutku privođenja nosili vojno-taktičke uniforme, pronašle tako veliku količinu novca.

Transport nadgledao general

Istraga Nacionalne porezne i carinske uprave pokazala je da je transport novca i zlata kroz Mađarsku nadgledao bivši general ukrajinske odbrambene službe, dok je njegov zamjenik bio nekadašnji major ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva. U operaciji su, prema navodima vlasti, učestvovale i druge osobe s vojnim iskustvom. Zbog toga su uhapšeni u petak protjerani s teritorije Mađarske.

Mađarska vlada zatražila je hitno objašnjenje od Ukrajine o porijeklu i svrsi novca koji je prevožen. Ministar vanjskih poslova i trgovine Piter Sijarto izjavio je da se s pravom postavlja pitanje da li je riječ o novcu povezanim s, kako je rekao, "ukrajinskom ratnom mafijom".

Prema njegovim riječima, od januara je iz Ukrajine u Mađarsku prebačeno oko 900 miliona dolara i 420 miliona evra gotovine, dok je kroz zemlju transportovano i 146 kilograma zlatnih poluga.

Nakon incidenta, ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova upozorilo je svoje građane da privremeno ne putuju u Mađarsku, navodeći da trenutno ne mogu garantovati njihovu sigurnost.

Korištenje drugih ruta

Građanima je preporučeno da koriste druge rute i izbjegavaju tranzit kroz tu zemlju.

S druge strane, ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha optužio je Mađarsku da je zapravo zadržala sedam zaposlenika ukrajinske državne štedionice Oschadbank.

On tvrdi da su se oni nalazili u vozilima koja su prevozila novac između Austrije i Ukrajine te da razlozi njihovog zadržavanja, kao ni njihovo trenutno stanje, nisu poznati. Ukrajinske vlasti su zbog toga Mađarskoj uputile diplomatsku notu tražeći njihov povratak.