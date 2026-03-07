Izrael jutros žestoko gađao Bejrut i Teheran, u Dubaiju sirene zbog potencijalnog raketnog napada

Izvor:
Agencije/AP
07.03.2026
08:06
Komentari:0
Zemlje Zaljeva saopštile su da su u subotu presrele nove balističke rakete i dronove, nakon što je Iran pokrenuo još jedan talas udara.
Saudijska Arabija objavila je u ranim jutarnjim satima da je zaustavila četiri drona koji su napali masivno naftno polje Šejbah, što je bio drugi napad u razmaku od nekoliko sati.
U Dubaiju su ljudi u subotu ujutru čuli nekoliko eksplozija, a emiratske vlasti navele su da je došlo do „manjeg incidenta koji je rezultat pada krhotina nakon presretanja“. Istovremeno su aktivirane uzbune na mobilnim telefonima zbog „potencijalne raketne prijetnje“, a vlasti su pozvale javnost da odmah potraži sklonište.
U međuvremenu, izraelski ratni avioni žestoko su bombardovali Bejrut i Teheran.
Broj poginulih nastavio je rasti u subotu, s najmanje 1.230 ubijenih u Iranu, više od 200 u Libanu i oko desetak u Izraelu, prema navodima zvaničnika. Prijavljeno je i da je poginulo šest američkih vojnika.
Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa odobrila je novu prodaju oružja Izraelu u vrijednosti od 151 milion dolara, nakon što je Tramp poručio da neće pregovarati s Iranom bez njegovog „bezuslovnog predavanja“.
Ljudi širom Izraela u ranim jutarnjim satima u subotu krenuli su u skloništa nakon što su čuli jake detonacije dok su iranske rakete pogađale nove ciljeve.
Iz izraelskih hitnih službi zasad nije bilo neposrednih informacija o žrtvama.
Zanimljivosti
15 h0
Scena
15 h0
Region
16 h0
Stil
16 h0
Svijet
17 h0
Svijet
18 h0
Svijet
18 h0
Svijet
19 h0
Najnovije
Najčitanije
14
41
14
40
14
36
14
26
14
20
Trenutno na programu