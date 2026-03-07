Izrael jutros žestoko gađao Bejrut i Teheran, u Dubaiju sirene zbog potencijalnog raketnog napada

Zemlje Zaljeva saopštile su da su u subotu presrele nove balističke rakete i dronove, nakon što je Iran pokrenuo još jedan talas udara.

Saudijska Arabija objavila je u ranim jutarnjim satima da je zaustavila četiri drona koji su napali masivno naftno polje Šejbah, što je bio drugi napad u razmaku od nekoliko sati.

U Dubaiju su ljudi u subotu ujutru čuli nekoliko eksplozija, a emiratske vlasti navele su da je došlo do „manjeg incidenta koji je rezultat pada krhotina nakon presretanja“. Istovremeno su aktivirane uzbune na mobilnim telefonima zbog „potencijalne raketne prijetnje“, a vlasti su pozvale javnost da odmah potraži sklonište.

U međuvremenu, izraelski ratni avioni žestoko su bombardovali Bejrut i Teheran.

Broj poginulih nastavio je rasti u subotu, s najmanje 1.230 ubijenih u Iranu, više od 200 u Libanu i oko desetak u Izraelu, prema navodima zvaničnika. Prijavljeno je i da je poginulo šest američkih vojnika.

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa odobrila je novu prodaju oružja Izraelu u vrijednosti od 151 milion dolara, nakon što je Tramp poručio da neće pregovarati s Iranom bez njegovog „bezuslovnog predavanja“.

Ljudi širom Izraela u ranim jutarnjim satima u subotu krenuli su u skloništa nakon što su čuli jake detonacije dok su iranske rakete pogađale nove ciljeve.

Iz izraelskih hitnih službi zasad nije bilo neposrednih informacija o žrtvama.