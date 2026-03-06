ATV u srcu svjetske mode: Modeli iz Republike Srpske u Parizu

U srcu svjetske modne prestonice, Parizu, svoju kolekciju predstavila je modna dizajnerka Marina Radetić, koja stvara pod brendom "Love Marin".

Posebnu pažnju izazvalo je to što su kreacije na pisti nosili i modeli iz Republike Srpske.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.