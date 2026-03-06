Logo
ATV u srcu svjetske mode: Modeli iz Republike Srpske u Parizu

ATV

06.03.2026

22:35

U srcu svjetske modne prestonice, Parizu, svoju kolekciju predstavila je modna dizajnerka Marina Radetić, koja stvara pod brendom "Love Marin".

Posebnu pažnju izazvalo je to što su kreacije na pisti nosili i modeli iz Republike Srpske.

Nedjelja mode u Parizu

