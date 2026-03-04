Logo
Ove sezone zaboravite na jednu košulju: Sada se nose dvije odjednom

Ове сезоне заборавите на једну кошуљу: Сада се носе двије одједном
Ako je “očeva” košulja nekoć bila sinonim za lakoću i nonšalantnost posuđenu iz muškog ormara, njeno udvostručavanje danas samo pojačava taj efekt.

Revizija garderobe često otkriva više od viška komada – otkriva obrasce. A jedan od njih posljednjih sezona jasno dominira: prugasta, pomalo “očinska” košulja. Klasičan komad koji je nekada simbolisao kancelarijsku rutinu danas je u središtu modnog eksperimenta, naročito u novoj, slojevitoj verziji, prenosi Večernji.hr.

Nedavna reorganizacija ormara otvorila je pitanje koje mnogi trenutno postavljaju: koliko je prugastih košulja previše? Plave, nebesko plave, smeđe prugaste, predimenzionirane ili strogo krojene – čini se da se kolekcija širi gotovo neprimjetno.

Modnu publiku najviše je zaintrigirao novi pristup - dvostruka košulja, odnosno dvostruka kragna.

Trend je prvi put snažno odjeknuo na reviji kuće Miu Miu za proljeće/ljeto 2024, gdje je predstavljena slojevita kombinacija polo majice preko košulje, s namjerno pomjerenim ovratnicima. Igra uniformom, subverzija klasike i stilizovana “nespretnost” postali su zaštitni znak tog pristupa.

Na reviji kuće Loeve za proljeće/ljeto 2026. slojevita košulja dodatno je potvrđena kao ključni stilski trik – kombinovana s opuštenim, pomalo izgužvanim komadima i parkama koje prizivaju estetiku second hand pronalazaka.

Trend je brzo prešao s piste na društvene mreže: među ranim obožavateljkama našla se i Dua Lipa, koja je nosila prugastu majicu slojevito preko bijele košulje, dajući izgledu dozu nonšalantnog, gotovo “posuđenog” šarma.

