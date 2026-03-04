Akcija ”Kanon”: Službenik UIO uhapšen zbog primanja dara

Službenik Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH uhapšen je u akciji ”Kanon”, saopštila je SIPA.

Kako navode službenik UIO uhapšen je zbog sumnje da je u okviru obavljanja službene dužnosti, počinilo krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi.

”Uhapšeni službenik sporoveden je u prostorije SIPA-e, gdje se nad njim vrši kriminalistička obrada i ispitivanje u svojstvu osumnjičenog. O daljem statusu lica će odlučivati postupajući tužilac Tužilaštva BiH. Prilikom pretresa otkriveni su i privremeno oduzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku”, navodi se u saopštenju.

Hronika SIPA pretresa više lokacija, na meti i službenik UIO

Akcija ”Kanon” sprovedena je na području Kaknja. Akcijom je obuhvaćena i osoba koja je službeniku UIO dala mito, a radi se o stranom državljaninu koji je trenutno nedostupan istražnim organima.