Steže se obruč oko Lokija: Trag vodi do nalogodavca ubistva Živka Bakića

Autor:ATV
04.03.2026
10:59
Komentari:0
Steže se obruč oko muškarca poznatog pod nadimkom Loki, s čijim hapšenjem bi se, kako se sumnja, otkrilo ko je nalogodavac ubistva bivšeg fudbalera Živka Bakića (43), u Sopotu krajem januara.
Viši sud u Beogradu odredio je Radomiru S. (28), bivšem policajcu, pritvor do 30 dana zbog sumnje da je prvoosumnjičenom Aleksandru D. (34), protiv koga je već pokrenuta istraga i nalazi se u pritvoru, i izvjesnom Lokiju pomogao u ubistvu Živka Bakića.
Hronika
Bijeljinac uhapšen sa 157 grama spida
"Naredbom o proširenju istrage osumnjičenom Radomiru S. na teret se stavlja krivično djelo teško ubistvo u pomaganju i sticaju sa krivičnim dijelom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija", saopštilo je u ponedjeljak Više javno tužilaštvo.
Podsjećamo, Živko Bakić Žića, bivši fudbaler i pripadnik "balkanskog kartela" ubijen je 16. januara u blizini kuće u vikend naselju Trešnja, prenosi Informer.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
1 h0
Hronika
1 h0
Hronika
1 h1
Hronika
2 h0
Najnovije
Najčitanije
12
07
12
06
12
03
12
00
12
00
Trenutno na programu