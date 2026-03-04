Steže se obruč oko Lokija: Trag vodi do nalogodavca ubistva Živka Bakića

Steže se obruč oko muškarca poznatog pod nadimkom Loki, s čijim hapšenjem bi se, kako se sumnja, otkrilo ko je nalogodavac ubistva bivšeg fudbalera Živka Bakića (43), u Sopotu krajem januara.

Viši sud u Beogradu odredio je Radomiru S. (28), bivšem policajcu, pritvor do 30 dana zbog sumnje da je prvoosumnjičenom Aleksandru D. (34), protiv koga je već pokrenuta istraga i nalazi se u pritvoru, i izvjesnom Lokiju pomogao u ubistvu Živka Bakića.

"Naredbom o proširenju istrage osumnjičenom Radomiru S. na teret se stavlja krivično djelo teško ubistvo u pomaganju i sticaju sa krivičnim dijelom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija", saopštilo je u ponedjeljak Više javno tužilaštvo.

Podsjećamo, Živko Bakić Žića, bivši fudbaler i pripadnik "balkanskog kartela" ubijen je 16. januara u blizini kuće u vikend naselju Trešnja, prenosi Informer.