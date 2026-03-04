Logo
Large banner

Uhapšen Trebinjac koji je izbjegavao odlazak u zatvor

Izvor:

ATV

04.03.2026

11:54

Komentari:

0
Ухапшен Требињац који је избјегавао одлазак у затвор
Foto: ATV

Sudska policija uhapsila je N.B. (37) iz Trebinja koji se od decembra 2025. godine nije odazvao u KPZ Trebinje na izdržavanje kazne zatvora.

”Policijski službenici Okružnog centra Sudske policije Trebinje 3. marta su oko 15.15 časova uočili i uhapsili N.B. u Vojvođanskoj ulici u Trebinju. Isti dan je predat pripadnicima KPZ Trebinje na dalje postupanje”, saopštila je Sudska policija RS.

Dodaju da je N.B. uhapšen po naredbi Osnovnog suda Trebinje iz decembra 2025. godine.

Kako saznaje ATV osuđen je na novčanu kaznu od 2.000 KM za počinjeno krivično djelo sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje, koja je potom preinačena u zatvorsku kaznu.

Podijeli:

Tagovi :

hapšenje

Sudska policija

Trebinje

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Срушио се амерички авион

Hronika

Preokret: Američke avione ipak nije oborila kuvajtska PVO

18 min

0
Муљао са продајом аута и ојадио буџет за 105.000 КМ

Hronika

Muljao sa prodajom auta i ojadio budžet za 105.000 KM

48 min

0
Акција ”Канон”: Службеник УИО ухапшен због примања дара

Hronika

Akcija ”Kanon”: Službenik UIO uhapšen zbog primanja dara

1 h

0
Lisice zatvor pritvor

Hronika

Vanbračnu suprugu vukao za kosu i ubo je u vrat: Evo kakvu kaznu je dobio

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

07

AI vam daje savjete za zdravlje? Ovo su stvari na koje treba obratiti pažnju

12

06

Evo šta se dešava u domu Milice Todorović: Jedna osoba viđena na terasi

12

03

Bratislava prekida sporazum sa Kijevom o vanrednim isporukama struje

12

00

Žestok sudar na brzom putu kod Banjaluke, saobraćaj veoma otežan

12

00

U danu ostao bez žene i kćerke: Otac saopštio kakvo je stanje njegovog sina nakon strašne tragedije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner