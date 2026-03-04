Uhapšen Trebinjac koji je izbjegavao odlazak u zatvor

Sudska policija uhapsila je N.B. (37) iz Trebinja koji se od decembra 2025. godine nije odazvao u KPZ Trebinje na izdržavanje kazne zatvora.

”Policijski službenici Okružnog centra Sudske policije Trebinje 3. marta su oko 15.15 časova uočili i uhapsili N.B. u Vojvođanskoj ulici u Trebinju. Isti dan je predat pripadnicima KPZ Trebinje na dalje postupanje”, saopštila je Sudska policija RS.

Dodaju da je N.B. uhapšen po naredbi Osnovnog suda Trebinje iz decembra 2025. godine.

Kako saznaje ATV osuđen je na novčanu kaznu od 2.000 KM za počinjeno krivično djelo sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje, koja je potom preinačena u zatvorsku kaznu.