Koliko para staviti u kovertu za svadbu? Mnogi u strahu da ne ispadnu škrtice

Balkanci su se ponovo našli u nezavidnoj situaciji. Sezona vjenčanja uskoro počinje, a društvene mreže su pune pitanja koje muči svakoga ko je dobio svečanu pozivnicu: "Koliko novca je zapravo dovoljno staviti u kovertu?“

Iako su cijene svega porasle, čini se da su nepisana pravila o „cijeni stolice“ postala komplikovanija nego ikad, posebno kada je riječ o svadbama van Hrvatske.

Svadba u Hercegovini – dilema oko iznosa

Povod za novu raspravu na forumima bila je ispovest gosta koji prvi put ide na svadbu u Hercegovinu. Iako se često smatra da su troškovi organizacije tamo niži nego u Zagrebu ili Splitu, mnogi gosti strahuju da ne ispadnu škrtice.

"Znam da su stolice tamo jeftinije, ali ne želim da ispadnem škrt", napisao je jedan zabrinuti gost koji planira da dođe u paru.

Međutim, drugi su ga brzo upozorili da se ne treba voditi samo cijenom večere.

"U Hercegovini stolica možda košta 35 - 45 evra, ali porcije su ogromne, a gostoprimstvo na višem nivou. Nemoj biti onaj koji računa svaki cent", poručio je jedan korisnik.

Koliko je dovoljno za par?

U komentarima se izdvojila cifra koju mnogi nazivaju „zlatnim standardom“ za poklon u paru.

200 evra se smatra apsolutnim minimumom iznosom kojim se pokrivaju osnovni troškovi i ostavlja simboličan dar.

Od bliskih prijatelja i šire rodbine najčešće se očekuje 300 do 400 evra.

Iznosi od 500 evra i više uglavnom su rezervisani za kumove, braću, sestre i najužu porodicu.

Jedan učesnik rasprave bio je prilično direktan:

Vremena kada se stavljalo 100 evra za dvoje su prošla. Danas sa tim iznosom mladencima niste platili ni pred‌jelo i piće.

Drugi dodaju da cilj nije samo pokriti trošak hrane, već da mladencima nešto i ostane kao poklon.

Jeftinija stolica, ali dodatni troškovi

Iako je cijena večere u Hercegovini možda niža nego u velikim hrvatskim gradovima, gosti iz Hrvatske često imaju dodatne troškove - put, gorivo, smještaj.

U raspravama na društvenim mrežama se pominju i iskustva iz inostranstva. Jedan komentator je naveo primjer svadbe u Bavarskoj, gdje su gosti od poklona odbijali troškove prevoza i smeštaja. Ipak, poznavaoci hercegovačkih običaja ističu da je poenta drugačija.

"Mladenci vas zovu jer žele da budete dio njihovog dana, ali red je da se ispoštuje njihov trud. U Hercegovini su porcije i gostoprimstvo na posebnom nivou - to se ne mjeri samo razlikom od nekoliko evra po stolici", zaključuju učesnici rasprave, prenosi Kurir.