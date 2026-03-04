Logo
Large banner

Muškarci rođeni u ova 2 horoskopska znaka su najveći slabići

Autor:

ATV

04.03.2026

09:53

Komentari:

0
Љубав. вјенчање
Foto: Unsplash

Slabi muškarci se ne prepoznaju na prvi pogled - otkrivaju se tek u braku. Ova 2 znaka su na vrhu liste, a žene koje znaju, ne griješe dva puta.

Postoje muškarci koji izgledaju kao oslonac, a kada zatreba – nema ih. Ne zato što su loši ljudi, nego zato što su određeni horoskopski znaci jednostavno tako građeni. Slabi muškarci ne prepoznaju se na prvi pogled, otkrivaju se tek kada situacija postane ozbiljna.

Ako ste u braku sa jednim od ova dva znaka, verovatno već znate o čemu pričamo.

Ribe

Muškarci Ribe su jedni od najempatičnijih muškaraca u cijelom zodijaku. Pažljivi su, nježni, uvijek spremni da saslušaju i iskreno žele da pomognu. Zbog toga mnoge žene u njima vide savršenog partnera – i u početku jesu.

facebook фејсбук пеџелс

Nauka i tehnologija

Fejsbuk izazvao ogroman bijes korisnika

Problem počinje kada treba donijeti ozbiljnu odluku, stati u odbranu partnera ili se suočiti sa neprijatnom situacijom. Slabi muškarci poput Riba tada urade ono što znaju najbolje, povuku se. Neće se posvađati, neće reagovati, jednostavno će nestati iz situacije dok se sve ne smiri samo od sebe. A vi ćete ostati da se nosite sa svime sama.

Vodolije

Muškarac Vodolija je zabavan, duhovit i uvijek raspoložen za dobru priču. U društvu je odličan, a kod kuće – druga priča. Vodolije imaju prirodnu odbojnost prema svemu što zahtijeva trud, odricanje ili borbu za nekoga drugog.

Domaćinstvo, finansije, svakodnevne brige, sve to pada na vaša pleća dok on mirno uživa u svojoj udobnosti. Nije da ne voli, nego jednostavno ne vidi zašto bi se previše trudio kada stvari mogu i ovako.

Ni Ribe ni Vodolije nisu bez vrijednosti kao partneri. Ako volite mirnog, nežnog muškarca i ne smeta vam da nosite više odgovornosti – mogu biti odlični partneri. Ali ako očekujete nekoga ko će stati uz vas kada bude najteže, bolje da znate unaprijed šta vas čeka, prenosi Krstarica.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Horoskop

astrologija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Фејсбук изазвао огроман бијес корисника

Nauka i tehnologija

Fejsbuk izazvao ogroman bijes korisnika

2 h

0
Пељешки мост

Region

Pojavile se pukotine na Pelješkom mostu, oglasile se ''Hrvatske ceste''

2 h

0
Пјевач Мишо Бањац

Scena

Nova pjesma Miše Banjca: "Otac" govori o ljubavi i zahvalnosti

2 h

0
Још један авион из Дубаија слетио у Београд

Srbija

Još jedan avion iz Dubaija sletio u Beograd

2 h

0

Više iz rubrike

Хороскоп за сриједу: Један знак очекује финансијски добитак

Zanimljivosti

Horoskop za srijedu: Jedan znak očekuje finansijski dobitak

4 h

0
Илустрација: срећна жена

Zanimljivosti

Rođeni na ova 4 datuma ne moraju da traže sreću - ona ih sama pronalazi

4 h

0
šta je hamburek kako se pravi

Zanimljivosti

Šta je HAMBUREK? Noćna ideja koja je postala regionalni gastro hit

18 h

0
Кинески хороскоп за март 2026: Некоме срећа на сваком кораку, некоме финансијски тест

Zanimljivosti

Kineski horoskop za mart 2026: Nekome sreća na svakom koraku, nekome finansijski test

19 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

03

Bratislava prekida sporazum sa Kijevom o vanrednim isporukama struje

12

00

Žestok sudar na brzom putu kod Banjaluke, saobraćaj veoma otežan

12

00

U danu ostao bez žene i kćerke: Otac saopštio kakvo je stanje njegovog sina nakon strašne tragedije

11

54

Da li stižu veće cijene karata? Avio-kompanije gube milijarde

11

54

Uhapšen Trebinjac koji je izbjegavao odlazak u zatvor

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner