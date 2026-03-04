Nova pjesma Miše Banjca: "Otac" govori o ljubavi i zahvalnosti

Mišo Banjac je završio snimanje nove pjesme koja nosi naziv "Otac".

Ova emotivna numera donosi snažnu poruku i iskrene stihove posvećene jednoj od najvažnijih životnih figura.

"Otac" je pjesma koja dirljivo govori o ljubavi, poštovanju i zahvalnosti – kaže Mišo Banjac te otkriva da će premijera biti u martu.

Autor teksta je Goran Borić iz Prijedora, dok je za muziku i aranžman bio zadužen Aleksandar Sofronijević, renomirani harmonikaš i muzičar. Produkciju potpisuje Ivan Lekić, koji je pjesmi dao završni zvuk i prepoznatljiv muzički pečat.

Srbija Još jedan avion iz Dubaija sletio u Beograd

Videospot, koji je vizuelno upotpunio emociju i poruku same pjesme, je uradio Bojan Stevanović u produkciji AS Studio Ton.