Kiks Brazila na startu Svjetskog prvenstva

Fudbaleri Brazila nisu uspjeli da slave protiv Maroka i prvi meč Svjetskog prvenstva 2026. godine završili su remijem - 1:1.

Maroko je nakon brze kontre stigao do gola u 21. minutu preko Saibarija, a ekipu Karla Anćelotija spasio je Vinisijus Žunior koji je donio izjednačenje deset minuta kasnije.

Iako se igra Brazila u ostatku meča popravila, i dalje je djelovala neorganizovano zbog čega će nakon prvog kola Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi izabranici Karla Anćelotija upisati samo jedan bod.

Anćeloti nije razočaran, ali ni zadovoljan

Karlo Anćeloti, selektor Brazila, poručio je da njegova ekipa mora značajno da popravi igru nakon što je odigrala 1:1 protiv Maroka u prvom kolu grupe C na Svjetskom prvenstvu.

Brazil je imao slabo prvo poluvrijeme i djelovao neorganizovano, što je priznao i Ančeloti.

"Nismo igrali dobro: imali smo nekoliko problema, tim je bio nebalansiran, gubili smo mnogo lopti i u tom smislu moramo da budemo bolji", rekao je italijanski stručnjak.

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Maroko je poveo u 21. minutu preko Ismaela Saibarija, koji je iskoristio brzu kontru i asistenciju Brahima Dijasa. Brazil je izjednačio u 32. minutu kada je Vinisijus Žunior pogodio spektakularnim udarcem u gornji ugao.

On je donio izjednačenje, ali Brazil nije uspio da preokrene meč uprkos boljoj igri u nastavku.

Anćeloti je istakao da je drugo poluvreme donijelo napredak, posebno nakon izmjena, ali da je problem ostala nemoć protiv niskog defanzivnog bloka Maroka.

"Nisam razočaran ovim rezultatom, ali nisam ni zadovoljan", dodao je selektor Brazila, naglašavajući da početna postava neće biti ista tokom cijelog turnira.

"Ne osvaja se Svjetsko prvenstvo u prvoj utakmici", poručio je Anćeloti, uz napomenu da Brazil sljedeći meč igra protiv Haitija.