Lider najveće poljske opozicione stranke Pravo i pravda Jaroslav Kačinjski izjavio je da Ukrajina neće ući u EU ukoliko ne odbaci veličanje Organizacije ukrajinskih nacionalista koju je predvodio Stepan Bandera i Ukrajinske ustaničke armije.

"Ukrajina se sa svojim kultom Bandere i drugih kriminalaca, veličanjem Ukrajinske ustaničke armije i Organizacije ukrajinskih nacionalista neće pridružiti EU. Ako pobjedimo na izborima, sigurno nećemo dozvoliti da se to dogodi", naveo je Kačinjski u pismu članovima stranke.

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On je istakao da se moraju iskoristiti sva raspoloživa sredstva da se blokiraju akcije Vlade Donalda Tuska usmjerene na integraciju Ukrajine sa EU pod privilegovanim uslovima, prenosi "Polsat njuz".

Kačinjski je optužio aktuelnu poljsku Vladu da vodi politiku jednostranog prilagođavanja interesima Kijeva i da je pogrešno usmjerila odnose dvije zemlje.

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On je posebno kritikovao odluku ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da jednoj vojnoj jedinici dodijeli ime "heroja Ukrajinske ustaničke armije", ocijenivši da je takav potez neprihvatljiv za Poljsku, koja zločine ove armije nad poljskim stanovništvom u Volinju i Istočnoj Galiciji smatra genocidom, prenosi "Srna".