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Brisel konačno priznao: EES sistem ima probleme

Autor:

ATV redakcija
04.07.2026 19:37

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Брисел коначно признао: ЕЕС систем има проблеме
Foto: EU

Predsjednik Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je da novi digitalni sistem ulaska i izlaska iz EU ima "tehničkih problema".

"Sarađujemo sa državama članicama kako bi tehnički problemi bili riješeni. Ima još dosta posla da se uradi kako bi se ova tehnička pitanja riješila zajedno sa državama članicama", rekla je Fon der Lajenova na konferenciji za novinare u Korku u Irskoj.

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Aerodromi i avio-kompanije okrivili su novi sistem granične kontrole - EES za višesatna čekanja putnika u redovima, kao i za operativne poremećaje i propuštanje letova sa presjedanjem.

Komentari Fon der Lajenove označavaju promjenu tona Evropske komisije, koja je umanjivala značaj poremećaja u tranzitu putnika na aerodromima zbog uvođenja novog sistema, ocjenjuje "Politiko".

Evropska komisija je ranije ove godine saopštila da registracija ulaska ili izlaska za putnike izvan EU obično traje oko 70 sekundi.

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Prema novom sistemu ulaska u EU, putnici iz zemalja van Unije moraju da registruju svoje biometrijske podatke, otiske prstiju i sliku lica pri ulasku u EU na kraći boravak.

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Tagovi :

EES Sistem

EES

Evropska unija

Ursula fon der Lajen

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