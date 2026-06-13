"Obrišite ovo, žena mi je na aplikaciji": Internet bruji o fotkama najzgodnijeg golmana na Svjetskom prvenstvu

Iako je Nigerija u četvrtak poražena od Portugala rezultatom 2:1 u prijateljskoj utakmici pred Svjetsko prvenstvo, golman Maduka Okoje ipak ima razloga za zadovoljstvo.

Od trenutka kada je tokom prenosa prikazan u predstavljanju timova, Maduka Okoje je postao prava senzacija na društvenim mrežama.

Samo 24 sata nakon što je nalog "Blackish Press" na mreži X objavio da fatalni golman postaje viralan, uslijedila je lavina reakcija navijača koji su u šali pisali komentare poput: "Obrišite ovo, žena mi koristi ovu aplikaciju".

Iako je Nigerija u četvrtak poražena od Portugala rezultatom 2:1 u prijateljskoj utakmici pred Svjetsko prvenstvo, golman Maduka Okoje ipak ima razloga za zadovoljstvo.

Komentari na račun njegovog izgleda nisu prestali da se ređaju, a jedna objava prikupila je više od 3,8 miliona pregleda, 43.000 lajkova i hiljade reakcija, a u njoj piše: "Nemojte samo da ovo vide žene iz Južne Afrike".

Pojedini navijači istakli su da ovo nije prvi put da Okoje privlači pažnju na internetu zbog svog izgleda.

"Maduka Okoje uvijek postane viralan zbog ovoga", napisao je jedan korisnik.

"Blackish Press" je potom ponovo objavio fotografije nigerijskog golmana, ovoga puta bez majice, na kojima su u prvom planu njegove tetovaže i mišićave ruke i leđa, što je dodatno povećalo interesovanje na društvenim mrežama.

Inače, Maduka Okoje se u novembru 2025. godine vratio u reprezentaciju Nigerije pred CAF plej-of turnir za plasman na Svetsko prvenstvo 2026. u Maroku, nakon što je odslužio dvomjesečnu suspenziju zbog umješanosti u ilegalno klađenje, piše Telegraf

Prije toga mu je prijetila kazna od čak četiri godine zabrane igranja zbog sportske prevare, pošto je tokom utakmice italijanske Serije A između Udinezea i Lacija namerno dobio žuti karton zbog zadržavanja vremena u 64. minutu pri vođstvu svog tima od 2:1.

U prijateljskom susretu protiv Portugala, Okoje je odigrao svih 90 minuta, zabilježio četiri odbrane i imao uspješnost dodavanja od 83 odsto.