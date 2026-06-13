Amerikanci deklasirali Paragvaj na startu Svjetskog prvenstva

Autor:ATV
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Fudbalska reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država ubjedljivo je u Los Anđelesu savladala Paragvaj rezultatom 4:1 u prvom kolu grupe D na Svjetskom prvenstvu.
Domaćin je od samog početka nametnuo visok ritam i već u ranoj fazi stigao do prednosti, kada je Bobadilja nesrećno zatresao sopstvenu mrežu poslije opasne akcije domaćina Mundijala.
Prednost je dodatno uvećana u nastavku prvog dijela igre, a u glavnoj ulozi bio je Balogun, koji je pogađao u 31. minutu, a potom i u petom minutu nadoknade prvog poluvremena.
Amerikanci su u prvih 45 minuta djelovali izuzetno organizovano, napadali su i vršili konstantan pritisak na rivala pa je prednost bila i više nego zaslužena.
Paragvaj je uspijevao da se povremeno oslobodi pritiska, ali nije uspijevao značajnije da zapreti.
Baloguna je u 28. minutu od gola zaustavila ofsajd pozicija, ali je ubrzo potom ponovo bio precizan i praktično donio velikih 3:0 svom timu.U nastavku susreta tempo je donekle opao, a Paragvaj je uspio da dođe do počasnog pogotka u 73. minutu preko Mavrisija, nakon dobre akcije i asistencije Ensisoa.
U međuvremenu je viđena i intervencija VAR-a nakon koje je poništen prvobitni žuti karton kapitenu američkog tima Rimu.
Konačan rezultat postavio je Rejna u osmom minutu nadoknade, preciznim udarcem koji je potvrdio ubjedljivu pobedu izabranika Maurisija Poketina.U drugom meču ove grupe sastaju se Turska i Australija, prenosi RTS.
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