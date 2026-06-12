Sergej Barbarez odabrao početnih jedanaest za duel s Kanadom, Džeko na klupi

Autor:ATV
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Fudbalski reprezentativci BiH će večeras otvoriti Svjetsko prvenstvo utakmicom protiv Kanade.
Selektori obje reprezentacije, Džesi Marš s jedne i Sergej Barbarez s druge strane, odabrali su početne postave za večerašnji duel.
Barbarez je na klupi ostavio Kerima Alajbegovića i Edina Džeku, a priliku od prve minute dobio je Jovo Lukić.
Kanada: Krepo; Džonston, De Fužerol, Kornelijus, Larija; Bjukenen, Kone, Eustakio, Milar; Oluvaseji, Dž. Dejvid.
Na klupi su ostali: Sent Kler, Gudman, Džons, Voterman, Bombito, Dejvis, Sigur, Šoanijer, Šafelburg, Osorio, Saliba, Larin, Ahmed, P. Dejvid, Nelson.
BiH: Vasilj; Dedić, Katić, Muharemović, Kolašinac; Tahirović, Bašić, Memić, Bajraktarević; Demirović i Lukić.
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