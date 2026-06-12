Logo
Large banner

"Gore" društvene mreže, pale i uvrede: Ibrahimovićeva izjava izazvala buru reakcija

Autor:

ATV
12.06.2026 15:13

Komentari:

1
"Горе" друштвене мреже, пале и увреде: Ибрахимовићева изјава изазвала буру реакција
Foto: X

Zlatan Ibrahimović, legendarni švedski fudbaler porijeklom sa prostora bivše Jugoslavije, izazvao je brojne reakcije nakon što u analizi pred Svjetsko prvenstvo nije pomenuo BiH.

Iako mu je otac Šefik porijeklom iz BiH, Ibrahimović je, govoreći o favoritima u grupi L, istakao druge reprezentacije.

„Biram grupu L. Tu je Engleska...“, rekao je Ibrahimović, dodajući čuveni slogan „Vraća se kući“.

„Da vidimo... Tu je i Hrvatska, a imam i određene korijene iz Hrvatske, tako da navijam za njih na ovom turniru. Tu su i brojni talentovani igrači, pa ćemo vidjeti šta mogu da pokažu“, dodao je nekadašnji švedski reprezentativac.

Prema njegovom mišljenju, Engleska i Hrvatska imaju najveće šanse za plasman u narednu fazu takmičenja, dok bi Gana mogla da bude potencijalno iznenađenje grupe.

„Nažalost, tu je i Panama, ali mislim da će biti autsajder u grupi dok se Engleska i Hrvatska budu borile za prvo mjesto. Gana bi mogla da im pomrsi račune i osvoji poneki bod, ali ne vjerujem da Panama može da napravi nešto značajnije“, rekao je Ibrahimović.

U analizi je učestvovao i Tjeri Anri, čija je supruga porijeklom iz BiH.

Reakcije na društvenim mrežama nisu izostale

Nije dugo trebalo da se Ibrahimovićeva izjava proširi društvenim mrežama, gdje je ubrzo izazvala brojne reakcije i rasprave među korisnicima.

„Zar nije iz BiH?“, „Učiniće sve samo da zaboravi da mu je otac Bošnjak“ i „Majka mu je iz Hrvatske i poštuje je, ali trebalo bi da poštuje i oca koji je iz BiH“, neki su od komentara koji su se mogli pročitati na društvenim mrežama.

Ipak, veliki broj reakcija bio je znatno oštriji i sadržavao je uvrede i psovke koje nećemo prenositi, što dovoljno govori o tome koliko je ova tema i dalje osjetljiva među navijačima, prenosi Nova.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Zlatan Ibrahimović

Svjetsko prvenstvo 2026

Hrvatska

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Фудбалска репрезентација БиХ на терену.

Fudbal

Gdje je sve prenos utakmice Kanada - BiH

2 h

0
Навијачи БиХ

Fudbal

Telekom Srbije obradovao sve navijače BiH

3 h

0
Фудбалери БиХ на тренингу пред почетак Свјетског првенства

Fudbal

Sjajne vijesti za BiH pred utakmicu s Kanadom

5 h

1
Јужна Кореја - Чешка, Свјетско првенство 2026.

Fudbal

Cijene na stadionima šokiraju: Voda košta nezamisliv iznos

7 h

0

Više iz rubrike

Фудбалска репрезентација БиХ на терену.

Fudbal

Gdje je sve prenos utakmice Kanada - BiH

2 h

0
Навијачи БиХ

Fudbal

Telekom Srbije obradovao sve navijače BiH

3 h

0
Фудбалери БиХ на тренингу пред почетак Свјетског првенства

Fudbal

Sjajne vijesti za BiH pred utakmicu s Kanadom

5 h

1
Јужна Кореја - Чешка, Свјетско првенство 2026.

Fudbal

Cijene na stadionima šokiraju: Voda košta nezamisliv iznos

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

17

34

Uhapšen zbog navođenja na prostituciju

17

33

Biznis klub: Najaktuelnije biznis teme

17

28

Neizlječiva bolest pobjeđena: „Osjećam se blagosloveno“

17

25

Užas: Par tjerao bolesnog muškarca da krade, držali ga bez hrane i lijekova

17

12

Vukanović "zakuvao" i sa svojim poslanikom: Savanoviću nuđeno da bude treći na listi, on to odbio

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Medium banner