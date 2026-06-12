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Cijene na stadionima šokiraju: Voda košta nezamisliv iznos

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ATV
12.06.2026 10:32

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Јужна Кореја - Чешка, Свјетско првенство 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Dolores Ochoa

Navijači koji će pratiti Svjetsko prvenstvo 2026. godine u SAD, Kanadi i Meksiku suočavaju se s izuzetno visokim cijenama hrane i pića na stadionima, što je izazvalo burne reakcije javnosti.

Posebno je šokirala cijena vode, ali i ostalih osnovnih proizvoda, uz dodatni problem visokih temperatura koje se očekuju tokom turnira.

Voda na stadionu skoro 18 KM

Prema objavljenim cijenama, litra vode na stadionima košta 10,49 dolara (oko 18,15 KM).

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S obzirom na to da se u pojedinim gradovima očekuju temperature i do 40 stepeni Celzijusa, navijači su ogorčeni što će osnovna potreba poput vode imati ovako visoku cijenu.

Dodatno nezadovoljstvo izazvala je i odluka organizatora da se u početku zabrani unošenje višekratnih boca, iako je ta mjera kasnije djelimično ublažena.

Pivo i grickalice luksuz na tribinama

Ni ostali proizvodi nisu ništa pristupačniji.

Pivo košta 17,99 dolara (oko 31,13 KM), dok kraft i uvozno pivo dostižu cijenu od 18,99 dolara (oko 32,86 KM).

Pereci za 13,49 dolara (oko 23,34 KM), a šećerna vata za 11,99 dolara (oko 20,74 KM).

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Navijači su na društvenim mrežama poručili da su cijene previsoke čak i za američke standarde, dok drugi ističu da su slični troškovi uobičajeni na velikim sportskim događajima u SAD.

Oštre reakcije navijača

Mnogi fanovi smatraju da su cijene neprihvatljive, posebno zbog očekivanih vrućina i dugih boravaka na stadionima.

"Kako da platiš 18 KM za vodu na 40 stepeni?", jedan je od komentara koji se širi društvenim mrežama, dok drugi ističu da je riječ o 'standardnoj praksi na američkim stadionima', prenosi "Radiosarajevo".

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Tagovi :

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

Voda

Cijene

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