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Sada je i zvanično: Murinjo novi trener Reala

Autor:

ATV
11.06.2026 21:17

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Меч бенфика реал мадрид
Foto: Tanjug / AP / Armando Franca

Portugalski stručnjak Žoze Murinjo novi je trener fudbalera Reala, saopštio je večeras madridski klub.

Murinjo je sa Realom potpisao trogodišnji ugovor. On je u madridski klub stigao iz Benfike koju je vodio od septembra 2025. godine.

- Upravni odbor Reala, kojim je danas predsjedavao Florentino Perez odlučio je da imenuje Murinja za trenera prvog tima u naredne tri sezone, do 30. juna 2029. godine - saopštio je madridski klub.

U saopštenju Reala se navodi da će Murinjo 13. jula da se priključi madridskom klubu na početku priprema za novu sezonu. On je na mjestu trenera Reala zamijenio Alvara Arbelou.

Španski mediji prenose da je Real platio klubu iz Lisabona 15 miliona evra obeštećenja za Murinja. Fudbaleri Reala su sezonu završili bez trofeja.

Murinjo (63) je već trenirao Real od 2010. do 2013. godine, a tada je sa madridskim klubom osvojio tri trofeja. On je pored Reala i Benfike trenirao i Leiriju, Porto, Čelsi, Inter iz Milana, Mančester junajted, Totenhem, Romu i Fenerbahče.

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Žoze Murinjo

Real Madrid

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