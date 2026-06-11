Zašto BHRT ne prenosi nastup BiH na Svjetskom prvenstvu? Svađa DF-a i Forte

Činjenica da BHRT neće prenositi utakmice fudbalske reprezentacije BiH na predstojećem Svjetskom prvenstvu izazvala je političku debatu između Demokratske fronte (DF) i ministra komunikacija i saobraćaja u Savjetu ministara BiH Edina Forte (Naša stranka).

Iz Demokratske fronte su oštro osudili trenutnu vlast koju čine stranke Trojke, navodeći da je situacija s TV pravima "skandalozna i ponižavajuća za sve građane BiH".

Iz ove stranke smatraju da vlast nije pokazala dovoljno volje ni angažmana da osigura prenos na javnom servisu, a prst odgovornosti direktno upiru u resornog ministra Edina Fortu.

"Posebnu odgovornost za sramotu i neugodnost s kojom smo suočeni snosi trojkin resorni ministar Edin Forto kojeg ovim putem pozivamo da podnese neopozivu ostavku na mjesto ministra, te da u ime Savjeta ministara i njegove stranke uputi izvinjenje građanima", poručuju iz DF-a.

Iz DF-a dodaju da umjesto javnog servisa, utakmice Zmajeva prenose privatne televizijske stanice, što prema njihovim riječima najbolje ilustruje stanje u koje je vlast dovela državu.

Zapitali su se i zbog čega građani uopšte plaćaju RTV taksu te optužili vlast da svjesno radi na uništavanju BHRT-a imenovanjem kadrova koji su pozivali na neplaćanje pretplate.

Nedugo nakon optužbi, oglasio se i Forto, ističući da javnost zaslužuje tačne i potpune informacije, a ne "jeftine političke poene".

Forto je naglasio da je BHRT jedina institucija nadležna za otkup TV prava i da ministarstvo nema zakonske ovlašćenja da učestvuje u komercijalnim licitacijama.

Prema podacima ministarstva, javni servis je zapravo poslao višemilionsku ponudu, ali je tržišna utakmica izgubljena.

BHRT je učestvovao u postupku otkupa prava i ponudio približno tri miliona KM za prenos utakmica.

Nosilac prava je prihvatio finansijski povoljniju ponudu, nakon čega su ekskluzivna prava dodijeljena Areni Sport.

BHRT je naknadno nije uspio postići dogovor s Arenom Sport o podjeli ili otkupu dijela prava.

"Građanima se pokušava predstaviti da je neko političkom odlukom uskratio prenos utakmica reprezentacije BiH na javnom servisu. To jednostavno nije tačno. Riječ je o postupku dodjele komercijalnih prava u kojem su učestvovali emiteri, a odluku je donio nosilac prava", izjavio je Forto.

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