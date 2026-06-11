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Igrači BiH nasmijali i svoje navijače: Pogledajte kako izgovaraju svoja imena

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ATV
11.06.2026 13:50

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Фудбалери БиХ на тренингу пред почетак Свјетског првенства
Foto: Tanjug/Jon Blacker/The Canadian Press via AP

Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD, Meksiku i Kanadi biće najveće do sada i na njemu će učestvovati 48 reprezentacija, što znači da će zaigrati čak 1.248 fudbalera.

Kako bi olakšala novinarima i navijačima, FIFA je odlučila da svakoga od njih "natjera" da pročita svoje ime i prezime, a ti snimci su ubrzo postali viralni.

Najviše pažnje privukla je reprezentacija Bosne i Hercegovine i njeni igrači koji su izgovorili svoja imena i prezimena.

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I to nije bilo čudno toliko navijačima iz inostranstva, nego baš onima koji dolaze sa prostora Balkana.

Na snimku se dobro može čuti ko je odrastao u Bosni i Hercegovini, a ko u "rasejanju", pošto je veliki broj reprezentativaca BiH rođen i odrastao u inostranstvu, ali se ipak odlučio da nosi dres Zmajeva. Takođe, vidjeli smo i da je Kolašinac konačno počeo da izgovara svoje prezime sa "C" na kraju, pošto je po dolasku u Arsenal prije desetak godina govorio da se preziva "Kolašinak", što je nasmijalo navijače u BiH.

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Neki od izgovora imena su takođe zasmetali sada navijačima BiH, pa su im u komentarima pisali: "E čuj Bendžamin, i pradjed mu se tako zvao", "Burnić kao AI", "E čuj Bendžamin, živote teretano", "Nek je on Bendžamin", "Meni se čini da pojedinima teško ide izgovor", "Zead Kolašinac... Ima njih koji ne znaju kako se izgovara njihovo ime" i tako dalje.

Ko igra za BiH na Svjetskom prvenstvu?

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine smještena je u grupu "B", što znači da će već drugog dana Svjetskog prvenstva na teren i odmah je čeka utakmica s domaćinom Kanadom. Ovako izgleda raspored BiH:

12. jun u 21.00 (četvrtak): Kanada - Bosna i Hercegovina (Toronto)

18. jun u 21.00 (petak): Švajcarska - Bosna i Hercegovina (Los Anđeles)

24. jun u 21.00 (srijeda): Bosna i Hercegovina - Katar (Sijetl)

Evo na koga računa selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez za predstojeći turnir na Mundijalu:

Golmani: Nikola Vasilj, Martin Zlomislić, Mladen Jurkas

Odbrana: Amar Dedić, Nikola Katić, Stjepan Radeljić, Nidal Čelik, Nihad Mujakić, Tarik Muharemović, Sead Kolašinac

Vezni red: Amir Hadžiahmetović, Ivan Šunjić, Benjamin Tahirović, Dženis Burnić, Armin Gigović, Ermin Mahmić, Ivan Bašić, Amar Memić, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević,

Napad: Samed Baždar, Jovo Lukić, Haris Tabaković, Ermedin Demirović, Edin Džeko.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

Fudbalska reprezentacija BiH

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