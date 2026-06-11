Novi FIFA skandal, jedna reprezentacija je žrtva

Fudbalska reprezentacija Haitija primorana je da uoči Svetskog prvenstva 2026. godine promijeni komplet dresova, nakon što je FIFA ocijenila da određeni vizuelni elementi imaju političku konotaciju.

Reprezentacija iz Konkakaf zone grupnu fazu otvara u subotu protiv Škotske, ali će na teren morati u izmijenjenoj opremi.

Spor oko dizajna i istorijskih simbola

Odluku je potvrdio proizvođač opreme Saeta, koji je naveo da je tokom cijelog procesa sarađivao sa FIFA i da su izvršene tražene izmjene u skladu sa pravilima.

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Dresovi Haitija u verzijama plave (domaći), bijele (gostujući) i crvene (treći) imali su detalje inspirisane istorijom zemlje, uključujući i motiv na desnom dijelu bokova koji je prikazivao scene iz Bitke kod Vertijera i Haićanske revolucije.

Taj simbolični element bio je ključni razlog spora, jer je FIFA procijenila da može biti interpretiran kao politička poruka.

Saopštenje proizvođača

Iz Saete su poručili da je cilj bio isključivo predstavljanje identiteta i ponosa Haitija, a ne politička poruka.

"Tokom procesa sarađivali smo sa Fudbalskim savezom Haitija kako bismo kreirali dres koji slavi ponos i otpornost haićanskog naroda. Dizajn je razvijan mjesecima i prošao je standardnu FIFA proceduru odobravanja. Konačna verzija nije imala političku namjeru, već je predstavljala omaž istoriji zemlje", navodi se u saopštenju.

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Kompanija je dodala da je prihvatila zahtjeve FIFA i izvršila neophodne izmjene, uprkos različitom tumačenju dizajna.

Simbolika i istorijski kontekst

Kontroverzni motiv bio je inspirisan Haićanskom revolucijom iz 1803. godine i figurom Žan-Žaka Deselina, prvog cara Haitija, koji je simbolično raskinuo sa francuskom zastavom i stvorio novu, danas nacionalnu zastavu Haitija.

Taj događaj se u Haitiju obilježava svake godine 18. maja kao Dan zastave.

Već izazvao pažnju i ranije

Dresovi su već bili predstavljeni javnosti i korišćeni u prijateljskim utakmicama protiv Novog Zelanda i Perua, ali će na samom Mundijalu biti uklonjeni sporni detalji.

Fotografije sa zvaničnih FIFA snimanja već prikazuju igrače u izmenjenim verzijama bez istorijskih simbola.

Drugi sličan slučaj ove godine

Ovo nije prvi put da se Haiti suočava sa promjenom opreme na velikim takmičenjima.

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Slična situacija dogodila se i ranije ove godine, kada je Međunarodni olimpijski komitet tražio izmjenu dizajna ski opreme za Zimske olimpijske igre u Milanu, zbog sličnih elemenata koji su takođe povezivani sa istorijskim revolucijama.

Haiti je inače izborio plasman na Svjetsko prvenstvo po prvi put još od 1974. godine, što ovaj povratak na najveću scenu čini još značajnijim uprkos administrativnim kontroverzama.