Tu je i legenda BiH: Čak osam igrača na Mundijalu ima 40 i više godina

Na predstojećem FIFA Svjetskom prvenstvu 2026. nastupiće čak osam igrača koji imaju 40 ili više godina, uključujući i legendu BiH.

To je više nego na svim prethodnim izdanjima ovog takmičenja zajedno.

Kroz prethodna 22 izdanja FIFA Svjetskog prvenstva (od 1930. do 2022. godine), samo sedam igrača u svojim četrdesetim godinama je ikada zaigralo na turniru. Golman Italije Dino Zof bio je prvi kojem je to pošlo za rukom (u Španiji 1982.), dok je Meksikanac Alfredo Talavera postao posljednji koji je to uspeo (u Kataru 2022.).

Taj broj će se sada više nego udvostručiti na samo jednom turniru, pošto je osam igrača od 40 i više godina spremno da zaigra na Svjetskom prvenstvu 2026. godine.

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Niko ovog puta neće nadmašiti Esama El Hadarija. Golman Egipta i dalje ostaje najstariji igrač u istoriji Mundijala nakon što je nastupio za "Faraone“ u Rusiji 2018. godine sa 45 godina i pet mjeseci. Ipak, nijedno Svjetsko prvenstvo do sada nije obećavalo ovakvu fudbalsku dugovječnost.

FIFA predstavlja sedam igrača koji na turnir u Sjevernu Ameriku stižu u svojim četrdesetim, kao i jednog koji će proslaviti 40. rođendan tokom samog takmičenja, spremnih da dokažu svijetu da su godine samo broj.

Krejg Gordon (Škotska)

Pošto je na profesionalnoj klupskoj sceni debitovao još prije Svjetskog prvenstva 2002. godine, Gordon će biti najstariji igrač na ovogodišnjem turniru i drugi najstariji u istoriji Svjetskih prvenstava.

Rođen 31. decembra 1982. godine, golman Škotske imaće 43 godine i pet mjeseci kada turnir počne. Gordon je reprezentaciji posvetio više od 22 godine, proveo je pet sezona u Engleskoj igrajući za Sanderlend, a ove sezone je bio veoma blizu osvajanja škotskog prvenstva sa Hartsom.

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Ovo će biti njegovo prvo Svjetsko prvenstvo, s obzirom na to da se Škotska vraća na globalnu scenu prvi put od Francuske 1998.

Kristijano Ronaldo (Portugal)

Rođen 5. februara 1985. godine, Ronaldo će biti najstariji igrač u polju na Svjetskom prvenstvu 2026. Dvije decenije nakon svog prvog Mundijala, Ronaldo i dalje juri jedno od rijetkih dostignuća koja mu nedostaju u izuzetnoj karijeri: podizanje najvažnijeg pehara sa Portugalom.

Trijumf i osvajanje titule sa reprezentacijom učinili bi ga najstarijim osvajačem Svjetskog prvenstva u istoriji, čime bi nadmašio Dina Zofa, koji je podigao trofej sa Italijom u 40. godini.

Turnir u Sjevernoj Americi takođe pruža Ronaldu priliku da se približi još jednom nevjerovatnom jubileju: 1.000 zvaničnih golova u seniorskoj karijeri.

Giljermo Očoa (Meksiko)

Prvo istorijsko polufinale za Meksiko značilo bi da bi Očoa završio turnir sa navršenom 41 godinom.

Očoin mundijalski put počeo je pozivom za Njemačku 2006. godine, a sada je spreman da se pridruži Ronaldu i Lionelu Mesiju u ekskluzivnom klubu igrača koji su birani za čak šest izdanja Svjetskog prvenstva.

Izgledalo je da veteran i čuvar mreže kiparskog AEL-a iz Limasola ovog puta nije u planovima reprezentacije, ali je ozbiljna povreda Luisa Malagona otvorila vrata za njegov povratak poslije skoro godinu dana odsustva.

Luka Modrić (Hrvatska)

Modrić je bio u samom srcu najvećih uspjeha Hrvatske na Svjetskim prvenstvima, predvodeći ekipu do srebra 2018. i bronze 2022. godine.

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Kao ključni igrač zlatne generacije "Vatrenih", Modrić je napustio Real Madrid na početku sezone, a pripreme za Svjetsko prvenstvo završio je nastupajući za AC Milan. Sa svojih 40 godina i devet mjeseci, ponovo se vraća na pozornicu na kojoj je ispisao neke od najslavnijih stranica svoje blistave karijere.

Edin Džeko (Bosna i Hercegovina)

Rekorder po broju nastupa i najbolji strijelac u istoriji Bosne i Hercegovine napunio je 40 godina u martu – a to je proslavio tako što je pomogao svojoj zemlji da se plasira na završni turnir, nakon što su "Zmajevi" šokirali četvorostruke šampione Italijane u finalu UEFA baraža.

Džeko i ekipa se pripremaju za povratak na najveću fudbalsku scenu, 12 godina nakon njihovog jedinog prethodnog učešća.

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Centralni napadač stiže u odličnoj formi, nakon što je pomogao njemačkom gigantu Šalkeu da se vrati u Bundesligu, poslije četiri od posljednjih pet sezona provedenih van elitnog ranga.

Fernando Muslera (Urugvaj)

Prvi izbor na golu Urugvaja na prvenstvima 2010, 2014. i 2018. godine, kao i rezervni čuvar mreže u Kataru 2022, Muslera se vratio u nacionalni tim tek tokom martovskog reprezentativnog prozora ove godine.

Prethodno ga je Marselo Bijelsa izostavljao iz tima otkako je preuzeo kormilo u maju 2023. godine. Muslera sada brani za Estudijantes u domovini nakon 18 godina provedenih u Evropi i donosi sigurnost među stativama južnoameričkog teškaša.

Nema sumnje da će dobiti mnoštvo čestitki od saigrača kada 16. juna napuni 40 godina, dan nakon što Urugvaj otvori prvenstvo utakmicom protiv Saudijske Arabije.

Manuel Nojer (Njemačka)

Jedan od najboljih golmana svoje generacije, Nojer je prvobitno završio reprezentativnu karijeru nakon UEFA Evropskog prvenstva 2024. godine.

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Međutim, kasnije je promijenio odluku, a njegov povratak bio je glavna vijest prilikom objavljivanja sastava Njemačke za Svjetsko prvenstvo 2026, što će biti njegovo peto učešće.

Kao posljednji aktivni član šampionske generacije Njemačke iz Brazila 2014. godine, "jedinica“ Bajerna iz Minhena nastupiće na ovogodišnjem turniru sa 40 godina i dva mjeseca.

Vozinja (Zelenortska Ostrva)

Vozinja je imao 39 godina kada su Zelenortska Ostrva osigurala svoj istorijski, prvi plasman na Svjetsko prvenstvo, ali je golman Šaveza napunio 40 godina 3. juna, dok se sa saigračima pripremao za ovaj globalni spektakl.

"Plave ajkule" misle ozbiljno – Vozinja je sačuvao mrežu netaknutom u pripremnoj utakmici u kojoj su nadigrali Srbiju rezultatom 3-0.

On zauzima i drugo mjesto na listi igrača sa najviše nastupa za Zelenortska Ostrva, sa ubilježenih 88 nastupa od debija 2012. godine.

(Telegraf)