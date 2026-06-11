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Ukrao joj torbicu, ona ga više puta brutalno pregazila: Evo koju je kaznu dobila Italijanka

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ATV
11.06.2026 13:55

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Украо јој торбицу, она га више пута брутално прегазила: Ево коју је казну добила Италијанка
Foto: Unsplash

Stigla je presuda Suda za porotnike u Luki protiv Cinčije Dal Pino, žene koja je pregazila i usmrtila Nuredina Mezguija, uveče 8. septembra 2024. godine u Vijaređu, nakon što joj je 52-godišnji Marokanac ukrao torbicu.

Određeno je da kaznu služi u kućnom pritvoru.

Sud za porotnike u Luki osudio je Cinčiju Dal Pino na 18 godina zatvora zbog smrti Nuredina Mezguija, 52-godišnjeg Marokanca kojeg je žena svojim SUV vozilom pregazila i usmrtila uveče 8. septembra 2024. godine u Ulici Kopino u Vijaređu. Sud je odredio da se kazna izvršava u kućnom pritvoru, piše Fanpage.it.

Presuda zaključuje proces koji je više od godinu i po dana privlačio veliku pažnju javnosti. Šezdesetpetogodišnja preduzetnica koja se bavi ugostiteljstvom na plaži bila je optužena za teško kvalifikovano namerno ubistvo. Tužilaštvo, sa tužiteljkom Sarom Polino, tražilo je doživotnu kaznu zatvora, tvrdeći da je žena postupala sa jasnom "ubilačkom namjerom" i "okrutnošću", više puta udarajući žrtvu vozilom čak i nakon što ju je već oborila.

Prema optužnici, nakon što joj je ukradena torba dok je ulazila u automobil kako bi se vratila kući poslije večere sa prijateljima u restoranu Da Miro, Dal Pino je navodno krenula u poteru za Mezguijem sa namjerom ne samo da vrati svoje stvari već i da ga kazni.

Snimci nadzornih kamera jasno prikazuju tok događaja: žena je vozilom krenula ka muškarcu koji se nalazio na trotoaru i četiri puta ga udarila Mercedesovim SUV-om.

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Odbrana, koju su zastupali advokati Enriko Marzadur i Alberto Gargani, tražila je da se djelo prekvalifikuje u nehotično prekoračenje nužne odbrane ili, u prekoračenje koje je imalo teže posljedice od namjeravanih. Advokati su sve vrijeme tvrdili da je žena, uplašena i u šoku zbog krađe, odnosno onoga što je nazvala pljačkom, izgubila kontrolu nad vozilom bez namjere da ubije.

Dal Pino je sve vrijeme tvrdila da joj je muškarac prijetio nožem, ali oružje nikada nije pronađeno. Nakon što je pregazila Mezguija, žena je izašla iz automobila, uzela svoju torbu i udaljila se bez pružanja pomoći.

Današnja presuda donijeta je u napetoj atmosferi. Zahtjev tužilaštva za doživotnu kaznu izazvao je talas uvreda na internetu upućenih tužiteljki Polino, zbog čega tužiteljka i njena kancelarija razmatraju podnošenje tužbi za klevetu. Zbog toga je sud odredio pojačane mjere bezbjednosti u sudnici.

Cinčija Dal Pino, uhapšena nekoliko sati nakon događaja u crkvi Svete Rite dok se molila, skoro sve vrijeme je bila u kućnom pritvoru u svojoj kući u Vijaređu.

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