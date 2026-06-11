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Meloni: Vrijeme da Evropa nađe način da komunicira sa Moskvom

Autor:

ATV
11.06.2026 12:49

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Премијерка Италије
Foto: Tanjug/Roberto Monaldo/LaPresse via AP

Vrijeme je da Evropa pronađe načine za uspostavljanje interakcije sa Moskvom, izjavila je premijer Italije Đorđa Meloni.

- Nastavljam da naglašavam potrebu za tim da Evropa započne zajedničke, pragmatične razgovore o načinima interakcije sa Moskvom. Napori da se zaštite pravne granice ne sprečavaju nas da držimo otvorene kanale koji su neophodni za postizanje naših ciljeva, jer EU mora da bude spremna da vodi dijalog, dok bi praćenje tuđeg vođstva bila greška - navela je Melonijeva u obraćanju Parlamentu Italije.

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Melonijeva je izrazila uvjerenje da bi Evropa trebala da preuzme važnu ulogu u "scenariju pronalaženja mirnog rješenja za Rusiju i Ukrajinu", te da definiše uslove na koje može da utiče.

- Trebali bismo da stvorimo uslove za mir, radeći zajedno sa našim saveznicima na osiguravanju pouzdanih bezbjednosnih garancija za Ukrajinu i novoj arhitekturi evropske bezbjednosti koja može da osigura dugoročnu stabilnost - rekla je Melonijeva.

Ona je naglasila važnost održavanja evroatlantskog jedinstva i jačanje saradnje između Evrope i SAD.

- To nije uvijek lak zadatak, ali on mora da se ispuni. Ipak, koordinacija ne znači delegiranje ovlaštenja. Što se tiče procesa pronalaženja mirnog rješenja za sukob Rusije i Ukrajine, brojni uslovi zavise od Evrope, tiču je se i utiču na nju, a na Evropi je da se uključi u razgovore - napomenula je Melonijeva.

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Ona je pozvala na imenovanje jednog predstavnika EU za Ukrajinu, ali nije govorila o konkretnim imenima. Izvori iz Vlade Italije rekli su za TASS da Rim nema konkretnog kandidata.

(SRNA)

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Tagovi :

Đorđa Meloni

Italija

Evropa

Moskva

Rusija

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