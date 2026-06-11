Oprez, ako putujete: Lažni taksisti turistima u Parizu "opljačkali" turiste

Grupa muškaraca je osumnjičena za navodnu prevaru turista u Parizu, tešku skoro 700.000 evra, prenosi Dejli mejl.

Oni su, tvrde tužioci, kao lažni taksisti prevozili ljude, koristeći “nameštene” uređaje za plaćanje karticama, dok su na vozilima imali falsifikovane registarske tablice.

Prema navodima istrage, mete su im bili turisti koji su čekali prevoz u blizini Ajfelove kule, željezničke stanice Monparnas ili robnih kuća u francuskoj prestonici.

Četiri muškarca su osumnjičena da su putnicima naplaćivali znatno veće iznose, tako što su tajno mijenjali iznose na beskontaktnim terminalima za plaćanje, u prevari poznatoj pod nazivom “sum up“.

Ova prevara funkcioniše tako što se ekran terminala sakriva od pogleda korisnika ili se koristi uređaj s namjerno oštećenim ekranom, zbog čega mušterije ne mogu da vide koliki iznos zapravo plaćaju.

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Prema pisanju francuskog medija Capital, vozači su navodno mogli da povećaju račun od 19 evra na čak 1.900 evra, pokazujući terminal žrtvama dok istovremeno skrivaju konačan iznos transakcije.

U mnogim slučajevima, putnici nisu ni shvatili da su prevareni sve dok nekoliko dana kasnije novac nije bio skinut sa njihovih računa, tvrde tužioci.

Oko 80 turista trenutno pokušava da povrati ukupno 680.000 evra izgubljenih u ovoj navodnoj prevari.

Jedan od turista, kojeg lokalni mediji identifikuju kao David, vjerovao je da je platio 38,60 evra pošto je seo u taksi kod Trokadera. Međutim, nakon provere bankovnog izvoda, kako tvrdi, ustanovio je da mu je zapravo naplaćeno 2.500 evra.

“Odmah sam blokirao karticu, pokrenuo spor sa bankom i podnio prijavu“, rekao je.

Tužioci, takođe, tvrde da je grupa osumnjičenih “pribjegavala nasilju” kada bi mušterije osporavale naplaćene iznose. Oni su uhapšeni tokom racija izvedenih 3. juna na adresama u različitim opštinama Pariza.

Oduzet novac i kalašnjikov

Prema istrazi, organizator prevare navodno je bio 27-godišnji muškarac, po imenu Bubaker, koji je obezbijedio osam vozila s lažnim registarskim tablicama.

Istražitelji navode da je grupa koordinisala svoje aktivnosti između decembra 2024. i januara 2026. godine putem Snepčet grupe nazvane “Elchapo94“, što je referenca na nadimak meksičkog narko-bosa Hoakina Guzmana.

Prilikom pretresa mjesta, gde je Bubaker ovog boravio, policija je zaplijenila 53.000 evra, automatsku pušku kalašnjikov i municiju.

Kod ostalih osumnjičenih su pronađene i zaplenjene velike količine novca, luksuzna roba, falsifikovane registarske tablice i oprema za taksi-vozila.

Navodnim članovima ove grupe preti kazna do 10 godina zatvora. Za sada se nisu formalno izjasnili o optužbama, prenosi Telegraf.rs.