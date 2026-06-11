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Opština u BiH počinje kažnjavati sa 500 KM zbog komentara na Fejsbuku

Autor:

ATV
11.06.2026 12:17

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Фејсбук почиње с наплатом накнада
Foto: Pexels / Photo by Anderson Guerra

U Službenim novinama Opštine Bugojno objavljena je odluka bugojanskog Opštinskog vijeća o javnom redu i miru prema kojoj građani mogu biti kažnjeni za pisanje na društvenim mrežama.

U odluci je navedeno da će se od 200 do 500 KM kazniti onaj “ko uznemirava građane ili službena lica prijetnjama, vrijeđanjem, upućivanjem prijetnji, vrijeđanjem, omalovažavanjem, nepristojnim i drskim ponašanjem ili drugim vidom uznemiravanja, putem SMS poruka ili komentara kojim se narušava javni red i mir osobe, kojemu se upućuju komentari, putem elektronske pošte, na društvenim mrežama i na javnim portalima koji služe kao javni servis građanima u pružanju informacija koje koristi lice koja se može identifikovati”.

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Igor Vrljić, predsjedavajući Opštinskog vijeća Bugojno, potvrdio je da je inicijativa za donošenje odluke došla iz Stranke demokratske akcije.

"Imamo zatrovan javni prostor uzrokovan političkim nesuglasicama unutar same opštine, ljudi su između sebe se počeli vrijeđati”, rekao je Vrljić za Detektor.

On dodaje da ljudi trebaju znati da imaju posljedice i da trebaju biti odgovorni, te smatra da su društvene mreže javni prostor u kojem vrijede pravila kao i na ulici.

“Odluku mogu popraviti”

Vrljić je rekao da se “odluke mogu popraviti ukoliko to bude potrebno”, te da ne vidi razlog zbog čega ne bi bile valjane.

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"Detektor" je ranije pisao da je ministar prostornog uređenja Srednjobosanskog kantona Amir Šečibović najavio je da će Bugojno, po uzoru na Kakanj, usvojiti odluku o javnom redu i miru, što će omogućiti policijskim službenicima da kažnjavaju vrijeđanje i uznemiravanje putem društvenih mreža.

Novinari i medijski eksperti ukazivali su da je moguća zloupotreba i cenzure kritičkih glasova.

Kakanj jednoglasno usvojio odluku

Prije više od godinu dana, na sjednici Opštinskog vijeća Kakanj jednoglasno je usvojena odluka o javnom redu i miru kojom se kažnjavaju prijetnje, vrijeđanje, omalovažavanje, nepristojno i drsko ponašanje ili drugi vid uznemiravanja građana ili službenih lica na javnom mjestu ili društvenim mrežama, ili putem elektronske pošte i SMS poruka.

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Ova odluka je dala ovlaštenja policiji, čiji su službenici počeli izdavati prekršajne naloge, ali su za "Detektor" potvrdili da nemaju poseban pravilnik o postupanju niti metodologiju.

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