"Elektro-Bijeljina" organizovala posjetu učenika malim hidroelektranama

Autor:ATV
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Učenici Tehničke škole "Mihajlo Pupin" iz Bijeljine posjetili su male hidroelektrane "Vlasenica" i "Tišča" s ciljem da teorijsko znanje upotpune i praktičnim, saopšteno je iz "Elektro-Bijeljine".
"Ponosni smo na veliki odziv srednjoškolaca i njihovu ambiciju da znanje iz učionice prošire u radnom okruženju", istakao je direktor "Elektro-Bijeljine" Bojan Savić.
On je najavio da će preduzeće, kao društveno odgovorno, nastaviti ovakvu praksu da bi mlade i stručne ljude zadržali na ovim prostorima.
Savić je dodao da je veliki broj radnika "Elektro-Bijeljine" završio Tehničku školu "Mihajlo Pupin", kao jednu od najtraženijih i najprestižnijih škola u Bijeljini.
"To dodatno obavezuje upravu `Elektro-Bijeljine` da i u narednom periodu mladim ljudima obezbijedi stručno usavršavanje", rekao je Savić.
U fokusu posjete bili su rad mini-hidroelektrana i ekološki prihvatljivi načini proizvodnje električne energije, a nakon hidroelektrana, učenici su posjetili i manastir Lovnica u Šekovićima.
(Srna)
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