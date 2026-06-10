"Elektro-Bijeljina" organizovala posjetu učenika malim hidroelektranama

Učenici Tehničke škole "Mihajlo Pupin" iz Bijeljine posjetili su male hidroelektrane "Vlasenica" i "Tišča" s ciljem da teorijsko znanje upotpune i praktičnim, saopšteno je iz "Elektro-Bijeljine".

"Ponosni smo na veliki odziv srednjoškolaca i njihovu ambiciju da znanje iz učionice prošire u radnom okruženju", istakao je direktor "Elektro-Bijeljine" Bojan Savić.

On je najavio da će preduzeće, kao društveno odgovorno, nastaviti ovakvu praksu da bi mlade i stručne ljude zadržali na ovim prostorima.

Savić je dodao da je veliki broj radnika "Elektro-Bijeljine" završio Tehničku školu "Mihajlo Pupin", kao jednu od najtraženijih i najprestižnijih škola u Bijeljini.

"To dodatno obavezuje upravu `Elektro-Bijeljine` da i u narednom periodu mladim ljudima obezbijedi stručno usavršavanje", rekao je Savić.

U fokusu posjete bili su rad mini-hidroelektrana i ekološki prihvatljivi načini proizvodnje električne energije, a nakon hidroelektrana, učenici su posjetili i manastir Lovnica u Šekovićima.

(Srna)