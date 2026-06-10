"Bolje škole, bolja budućnost": Osam novih računara za OŠ "Veselin Masleša"

Moderna oprema za izvođenje nastave iz informatike stigla je u Osnovnu školu "Veselin Masleša" u Foči. Računarska oprema obezbijeđena je kroz projekat "Bolje škole, bolja budućnost", koji se finansira iz budžeta Predsjednika Republike Srpske.

Nova računarska oprema, projektor i platno izuzetno će koristiti učenicima. „ova oprema ce nam značiti mnogo i pomoći na časovima. Ja najviše volim da rješavam zadatke iz brojevnog sistema“, rekao je učenik osmog razreda Mihajlo Živanović.

"Novi računari će nam donijeti nove pobjede. Informatika je svima jedan od omiljenih predmeta", dodala je učenica osmog razreda Iva Milić.

Postojeća računarska oprema u informatičkom kabinetu Osnovne škole "Veselin Masleša" stara je 15 godina. I pored toga, učenici je još uvijek koriste, a dodatnih osam računara olakšaće rad na časovima informatike, jer će svaki učenik imati računar na kojem će raditi, te ga neće morati dijeliti sa drugima, kaže nastavnica informatike Daliborka Kalajdžić: "Iz dana u dan imamo sve veći broj učenika u našoj školi, tako da nam je postojeći broj računara postao nedovoljan. Učenici će sada imati priliku da svako radi za svojim računarom, što predstavlja veliku prednost u nastavi informatike. Novi programi i brži pristup internetu omogućiće efikasniji rad, a samim tim i bolje rezultate naših učenika. Učenici su veoma zainteresovani za informatiku, naročito za programiranje u osmom i devetom razredu, jer se i takmičenja iz osnova informatike zasnivaju upravo na programiranju. Učenici rado programiraju, vole da dolaze na te časove i postižu zapažene rezultate", rekla je Kalajdžićeva.

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Nova oprema značajno će olakšati rad i nastavnicima, ističe direktor Osnovne škole "Veselin Masleša" Vladimir Ivanović: "Sigurno će nam mnogo značiti, s obzirom na to da je postojeća oprema zastarjela i da nam nedostaje određen broj računara.Ova oprema omogućiće nastavnicima da što kvalitetnije realizuju nastavne planove i programe. Naša škola je i ranije imala izuzetne učenike iz informatike, kao i iz drugih predmeta. Učestvujemo na takmičenjima na svim nivoima i ostvarujemo zapažene rezultate", istakao je Ivanović.

Osam novih računara, projektor i platno za projektor obezbijeđeni su kroz projekat "Bolje škole, bolja budućnost". Ulaganje u obrazovanje najvažnija je investicija u budućnost Republike Srpske, kaže gradonačelnik Foče Milan Vukadinović: "Siguran sam da ova djeca, njihovi nastavnici i ova škola zaslužuju da imaju moderan informatički kabinet. Veoma nam je stalo da se naša djeca informatički obrazuju i dodatno opismenjuju u oblasti informacionih tehnologija. Uvjeren sam da će na ovaj način dobiti savremen kabinet u kojem će moći da se dalje obrazuju, ali i da postižu značajne rezultate na brojnim takmičenjima. Čuo sam da su učenici veoma talentovani i da ostvaruju zaista zapažene rezultate na svim nivoima takmičenja", kaže Vukadnović.

"Bolje škole za bolju budućnost" je strateški korak ka većoj digitalizaciji i modernizaciji obrazovnog sistema, kojim je obuhvaćeno 27 osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj.

/RadioFoča/