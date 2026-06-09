Skup predstavnika skupština lokalnih zajednica na Jahorini

Sajt Istočnog Drvara nećete naći na guglu. U ovoj maloj opštini živi oko 200 ljudi, a stanovništvo se za bitne informcije lako raspita.

Opština Istočni Drvar je inače mala lokalna zajednica i sve informacije koje su u toku su dostupne, pošto smo mi vezani jedni za druge su dostupne svakom pojedincu", rekao je Milutin Škrbić, predsjednik SO Istočni Drvar.

Do sada nisu imali osobu koja bi mogla da vodi sajt, ali predsjednik skupštine kaže, uskoro bi i oni trebali da uhvate korak sa vremenom.

"Trenutno se radi nešto u tom pravcu, ranije nismo imali iz objektivnih razloga", rekao je Milutin Škrbić, predsjednik SO Istočni Drvar.

Veći grad, veći problemi.Skupština najveće lokalne zajednice, grada Banjaluka na vrijeme objavljuje materijale za zasjedanja, no kažu, problem im je da dođu do podataka važnih za funkcionisanje grada.

"Dostupni su odmah nakon održavanja sjednice kolegija koji je obično deset dana prije Skupštine. Objavljujem ih na sajtu. Dostupni su javnosti. Nemamo problem sa tim.Mi nemamo informacije o konsolidovanim izvještajima o izvršenju budžeta zadnjih nekoliko godina, da moramo da pritisnemo gradonačelnika medijski i na svaki drugi način da nam dostavi izvještaje o radu. U budžetu dobijemo podatak da ćemo izvršiti sanaciju 30 KM nekog puta ne znamo kog", rekao je Ljubo Ninković, predsjednik SG Banjaluka

Nevladine organizacije godinama unazad upozoravaju na problem transparentnosti nižih nivoa vlasti. Resorna ministarka kaže, statistiku nemaju, ali rade sa opštinama i gradovima na unaprijeđenju rada.

"Podsjetiću vas na Evropsku povelju o samostalnosti lokalne samouprave, a to znači da su lokalne samouprave samostalne u svom radu. S druge strane spomenuću niz projekata koji se realizuju u lokalnim zajednicama upravo uz podršku Saveza opština i gradova Republike Srpske, jer Savez opština i gradova Republike Srpske je strateški partner i Vlade Republike Srpske, a samim tim i Ministarstva uprave i lokalne samouprave", rekao je Senka Jujić, ministar uprave i lokalne samoprave Republike Srpske

Forum predsjednika skupština jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj organizovan je uz pomoć Savjeta Evrope kroz projekat „Unapređenje dijaloga, inoviranja demokratije i ljudskih prava na lokalnom nivou u BiH.”