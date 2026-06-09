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Otvoren modernizovan hirurški blok u brčanskoj bolnici

Autor:

ATV
09.06.2026 16:42

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модернизација просторија болница Брчко
Foto: Srna

Gradonačelnik Brčko distrikta Siniša Milić svečano je danas otvorio rekonstruisan i potpuno modernizovan hirurški blok u brčanskoj bolnici.

Milić je ocijenio da je riječ o jednom od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u oblasti lokalnog zdravstva, prenosi Srna.

On je rekao da je realizacijom ovog projekta stvoren savremen i funkcionalan prostor opremljen po najvišim medicinskim i tehničkim standardima, čime će biti obezbijeđena kvalitetnija zdravstvena usluga za građane, ali i znatno bolji uslovi rada za medicinsko osoblje.

Šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge u Vladi Brčko distrikta Zoran Bulatović poručio je da se modernizacija zdravstvenog sistema nastavlja, te da se već početkom naredne godine očekuje rekonstrukcija Odjeljenja pedijatrije, dok se uporedo radi na obnovi sale za rendgen i nabavci nove medicinske opreme.

Direktor bolnice Živan Nikolić naglasio je da objedinjavanje svih hirurških kapaciteta na jednom mjestu prekida trogodišnji period u kojem su pacijenti bili smješteni na više etaža, što će ljekarima i tehničarima omogućiti efikasniji rad, bolji nadzor i kvalitetniju njegu bolesnika.

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Tagovi :

Brčko

bolnica

ljekari

Siniša Milić

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