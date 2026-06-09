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Novčana nagrada za Stefana Grujičića pred odlazak na Balkanijadu iz fizike

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ATV
09.06.2026 14:48

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Ученик првог разреда фочанске гимназије Стефан Грујичић, републички првак у физици, крајем мјесеца путује у Турску на Балканијаду из физике, а данас му је стигла подршка и новчана награда од градоначелника Милана Вукадиновића.
Foto: Radio Foča

Učenik prvog razreda fočanske gimnazije Stefan Grujičić, republički prvak u fizici, krajem mjeseca putuje u Tursku na Balkanijadu iz fizike, a danas mu je stigla podrška i novčana nagrada od gradonačelnika Milana Vukadinovića.

Na republičkim takmičenjima ove godine, Stefan je osvojio prvo mjesto iz fizike i drugo iz matematike.

Na Balkanijadi iz fizike, 29. i 30. juna u Istanbulu, u ekipi BiH biće četiri učenika, po dva iz Republike Srpske i Federacije BiH, među njima i Stefan.

"Pripreme idu dobro, radim svaki dan da bih ostvario što bolji rezultat. Zadaci su u vezi sa gradivom iz prvog i drugog razreda, a oblasti su dinamika, kinematika, statika, struja i mnoge druge", kaže Stefan.

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Pred odlazak na Balkanijadu, gradonačelnik Foče Milan Vukadinović nagradio je novčano Stefana za njegove uspjehe.

"Ovo je mali, skroman znak pažnje ovom matematičkom i fizičkom geniju i velikom ambasadoru našeg grada, koji će nastupati na velikom takmičenju. Želim mu svu sreću i uspjeh, i sam sam bio takmičar i znam kako je", kaže Vukadinović.

Gradonačelnik je nagradio i Stefanove profesore matematike i fizike Draganu Dobrotu i Nikolinu Pantović, koje nastavljaju tradiciju svojih prethodnika, čuvenih fočanskih profesora Mića Mašića, Vojka Stankovića, Dragana Kovača, Ostoje Ostovića.

"Profesori svojim radom i trudom doprinose da imamo ovakve talente. Želja nam je svima da fočanska srednja škola krene putem stare slave, a poznato je da smo bili broj jedan u Republici Srpskoj iz matematike i fizike", rekao je Vukadinović.

Profesor fizike Nikolina Pantović, koja svakodnevno priprema Stefana za Balkanijadu, ističe da rezultati nisu došli slučajno.

"To su godine rada, upornosti, istrajnosti i njegove radoznalosti da se uhvati u koštac sa najozbiljnijim problemima. Raduje me što će sada da odmjeri snage sa mladim fizičarima iz regiona, mi ćemo biti tu da ga podržimo i dalje i sigurni smo da će i školu i grad predstaviti u najboljem svjetlu", rekla je Pantovićeva.

Profesor matematike Dragana Dobrota kaže da je Stefan u Gimanziju došao sa ogromnim predznanjem.

"Nije mogao da prati gradivo sa ostalom djecom, bilo mu je isuviše dosadno, tako da je uvijek potrebno da se nađe neki poseban zadatak da bi mu čas bio zanimljiv. On je dobar učenik, marljiv, dobar drug, svi ga vole, nije neko specifično dijete da se povlači u sebe, društven je i omiljen u odjeljenju", kaže Dobrota.

Direktor Srednjoškolskog centra Foča Krsto Ivanović ističe da je Stefan novi biser ove škole, koji je još tokom osnovnog obrazovanja pokazao izuzetne rezultate.

"Sve ovo ne bi moglo bez temeljnog rada. Jedino u šta vrijedi ulagati to je obrazovanje mladih, a gradonačelnik Vukadinović je i sam prošao kroz takmičarski period, bio je i đak generacije i on zna u šta vrijedi ulagati, to je budućnost Republike Srpske i svih nas koji živimo ovdje", rekao je Ivanović.

Iz Gradske uprave je najavljeno da će ove sedmice biti organizovan prijem za sve republičke šampione iz Foče.

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Nagrada

Foča

Fizika

Stefan Grujičić

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