Akcija policije u Prijedoru: Od sutra pod lupom vozači, pješaci i biciklisti

Na području Policijske uprave Prijedor od sutra će biti realizovana trodnevna regionalna akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju.

Akcija je usmjerena na kontrolu prekršaja iz odnosa vozač-pješak i nepropisno kretanje biciklista u saobraćaju, saopšteno je iz prijedorske Policijske uprave.

Policija će akciju realizovati od sutra do petka, 12. juna.