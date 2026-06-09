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Akcija policije u Prijedoru: Od sutra pod lupom vozači, pješaci i biciklisti

Autor:

ATV
09.06.2026 09:43

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Полиција на мјесту злочина, увиђај
Foto: ATV/ilustracija

Na području Policijske uprave Prijedor od sutra će biti realizovana trodnevna regionalna akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju.

Akcija je usmjerena na kontrolu prekršaja iz odnosa vozač-pješak i nepropisno kretanje biciklista u saobraćaju, saopšteno je iz prijedorske Policijske uprave.

Policija će akciju realizovati od sutra do petka, 12. juna.

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Tagovi :

saobraćaj

Prijedor

kontrola saobraćaja

PU Prijedor

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