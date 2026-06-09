Akcija policije u Prijedoru: Od sutra pod lupom vozači, pješaci i biciklisti

Autor:ATV
Komentari:0
Na području Policijske uprave Prijedor od sutra će biti realizovana trodnevna regionalna akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju.
Akcija je usmjerena na kontrolu prekršaja iz odnosa vozač-pješak i nepropisno kretanje biciklista u saobraćaju, saopšteno je iz prijedorske Policijske uprave.
Policija će akciju realizovati od sutra do petka, 12. juna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Region
3 h0
Banja Luka
3 h0
Zanimljivosti
3 h0
Svijet
3 h0
Gradovi i opštine
3 h0
Gradovi i opštine
22 h0
Gradovi i opštine
22 h0
Gradovi i opštine
1 d0
Najnovije
13
04
12
50
12
47
12
45
12
38
Trenutno na programu