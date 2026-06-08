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Autočistilica za čistije ulice

Autor:

ATV
08.06.2026 12:38

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Градска управа Фоча набавила је за предузеће "Комуналац" ауточистилицу намијењену за чишћење градских улица.
Foto: Radio Foča

Gradska uprava Foča nabavila je za preduzeće "Komunalac" autočistilicu namijenjenu za čišćenje gradskih ulica.

Vozilo je koštalo 69.000 KM, a u potpunosti je finansirano iz gradskog budžeta.

Gradonačelnik Milan Vukadinović podsjeća da je „Komunalac“ ranije imao slično vozilo, koje godinama nije u funkciji, a da će nabavka ovog vozila doprinijeti boljoj higijeni i čistijim gradskim ulicama, piše Radio Foča.

"Kao što smo najavili modernizaciju kompletne mehanizacije i čišćenje i uređenje gradskih i prigradskih naselja, nastavljamo sa ovim aktivnostima. Naredna etapa je nabavka cisterne-perilice ulica, koja će nakon što ova autočistilica odradi čišćenje frakcija i prašine dalje nastaviti pranje i biće mulitifunkcionalno vozilo koje će koristiti i Teritorijalnoj vatrogasnoj jedini za gašenje požara", rekao je Vukadinović.

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Direktor Komunalnog preduzeća „Komunalac“ Miladin Ćalasan ističe da će im autočistilica mnogo olakšati rad.

"Prije svega za čišćenje rigola i trotoara od zimske frakcije i inače od smeća. To je specijalizovano vozilo koje ne podiže prašinu. Nastavljamo uz pomoć Gradske uprave modernizaciju", rekao je Ćalasan.

Direktor "Komunalca" je dodao da je ovih dana nabavljeno i 55 novih kontejnera za odlaganje smeća.

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Tagovi :

Foča

Autočistilica

pranje ulica

Ulica

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