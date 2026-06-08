Autočistilica za čistije ulice

Vozilo je koštalo 69.000 KM, a u potpunosti je finansirano iz gradskog budžeta.

Gradonačelnik Milan Vukadinović podsjeća da je „Komunalac“ ranije imao slično vozilo, koje godinama nije u funkciji, a da će nabavka ovog vozila doprinijeti boljoj higijeni i čistijim gradskim ulicama, piše Radio Foča.

"Kao što smo najavili modernizaciju kompletne mehanizacije i čišćenje i uređenje gradskih i prigradskih naselja, nastavljamo sa ovim aktivnostima. Naredna etapa je nabavka cisterne-perilice ulica, koja će nakon što ova autočistilica odradi čišćenje frakcija i prašine dalje nastaviti pranje i biće mulitifunkcionalno vozilo koje će koristiti i Teritorijalnoj vatrogasnoj jedini za gašenje požara", rekao je Vukadinović.

Banja Luka Ove banjalučke ulice dobijaju nove kontejnere

Direktor Komunalnog preduzeća „Komunalac“ Miladin Ćalasan ističe da će im autočistilica mnogo olakšati rad.

"Prije svega za čišćenje rigola i trotoara od zimske frakcije i inače od smeća. To je specijalizovano vozilo koje ne podiže prašinu. Nastavljamo uz pomoć Gradske uprave modernizaciju", rekao je Ćalasan.

Direktor "Komunalca" je dodao da je ovih dana nabavljeno i 55 novih kontejnera za odlaganje smeća.