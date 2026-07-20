Tuča u Banjaluci, evo ko je uhapšen

Banjalučka policija uhapsila je M.Dž. i O.Z. zbog sumnje da su pretukli dva lica ispred kafića u mjestu Jagare.

Prema saznanjima ATV-a, jedan od uhapšenih je Marko Džajić, ranije privođen zbog nasilničkog ponašanja.

"Lice D.Š. iz Banjaluke prijavilo je nadležnoj policijskoj stanici da je juče oko 17,30 časova da je ispred ugostiteljskog objekta u mjestu Jagare došlo do tuče više nepoznatih lica. Izlaskom na lice mjesta, policijski službenici su zatekli dva lica sa vidnim povredama, zbog čega su isti upućeni na Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske radi ukazivanja ljekarske pomoći, gdje su zadržani na daljem liječenju", saopšteno je iz policije.

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O događaju je obavješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koja se izjasnila da se radi o navedenom krivičnom djelu, te se sve mjere i radnje preduzimaju pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.