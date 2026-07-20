Akcija protiv prosjačenja u Banjaluci, uhapšeno šest osoba

Banjalučka policija uhapsila je šest osoba zbog prosjačenja, a tokom realizacije akcije registrovano je 14 prekršaja prosjačenja.

U PU Banjaluka navode da je hapšenje izvršeno u okviru akcije iz oblasti javnog reda i mira sa posebnim akcentom na prekršaje prosjačenja.

"U okviru akcije evidentirano je 14 prekršaja i šest počinilaca je uhapšeno. O svemu je usmeno obaviješten dežurni sudija Odjeljenja za prekršaje Osnovnog suda u Banjaluci", saopštila je PU Banjaluka.

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Naglašavaju da je prosjačenje regulisano članom 26. Zakona o javnom redu i miru.

Stavu 1. glasi:

"Ko prosjači ili navodi drugog na prosjačenje kazniće se novčanom kaznom od 200 KM do 800 KM".

U stavu 2. se navodi:

"Ko na prosjačenje navodi maloljetnika, duševno bolesno lice ili lice zaostalog duševnog razvoja kazniće se novčanom kaznom od 400 KM do 1.200 KM ili kaznom zatvora do 40 dana".

U PU Banjaluka navode da će nastaviti sa preduzimanjem preventivnih i represivnih mjera na sprečavanju i suzbijanju ovih prekršaja i u narednom periodu.