Logo
Large banner

Čekanja u koloni: Evo na kojim granicama su najveće gužve

Autor:

ATV
08.06.2026 07:59

Komentari:

0
Гранични прелаз Доња Градина, излаз из Републике Српске, 08.06.2026.
Foto: AMS RS

Na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Velika Kladuša, Izačić, Orašje i Brod pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH dok na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja.

Na dionici magistralnog puta Višegrad-Brodar, u mjestu Nezuci, dolaziće do obustave saobraćaja u trajanju od 15 minuta od 7.00 do 15.00 časova, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina, saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija naizmjenično, jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce, prenosi SRNA.

Nastavljena je rehabilitacija magistralnog puta Srbac-Derventa i planirana je potpuna obustava saobraćaja na ovoj dionici dugoj 41,4 kilometra. Za vrijeme obustave, vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Zabrana ne važi za vozila lokalnog stanovništva, kao i vozila hitnih službi.

dom zdravlja banjaluka

Društvo

Besplatan skrining na rano otkrivanje raka debelog crijeva

Zbog radova na proširenju mosta, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta Vršani-Bijeljina jedan. Trenutno se obavlja rekonstrukcija i dogradnji mosta preko Majevičkog kanala, na samom ulazu u Bijeljinu iz pravca Brčkog. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tona usmjeravaće se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok će se vozila ukupne mase preko 3,5 tona usmjeravati preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. Obustava se ne odnosi se na vozila namijenjena za prevoz betona ili asfalta.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina /rejon Balatuna i Trnjaka/. Odvijanje saobraćaja izvodiće se usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta, a prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu je zabranjen saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na magistralnom putu Gornji Jelovac-Prijedor jedan, kao i na regionalnom putu Kozarac-Vodice, zbog klizišta saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom naizmjenično i reguliše ga saobraćajana signalizacija.

Klizište je aktivno i na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, zbog čega se savjetuje dodatni oprez i sporija vožnja.

Zbog pojave odrona, u mjestu Donja Paležnica, na regionalnom putu Bušletić-Zelinja, saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu Ljubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10 do 15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani, a na na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Na magistralnim putevima: Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog sanacije kolovoza, zatvorena je dionica auto-puta Kakanj-Lašva u dužini od tri kilometra, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom auto-puta.

Na magistralnom putu granični prelaz Izačić-Bihać u toku je rekonstrukcija mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilazinicu u neposrednoj blizini radova, naizmjeničnim propuštanjem.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila, a na prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

AMS RS

Granični prelaz

Stanje na granicama

saobraćaj

Gužva na granici

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Удружење ветерана Гарде "Пантери" данас је, полагањем цвијећа на мјесту страдања, обиљежило 26 година од мучког убиства команданта ове елитне ратне јединице, Љубише Савића Маузера.

Gradovi i opštine

Bol ne prolazi, ponos ostaje: Odata počast Ljubiši Saviću Mauzeru

21 h

0
Код Централног спомен-обиљежја погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата на Палама данас су положени вијенци у знак сјећања на 30 погинулих припадника Првог одреда Специјалне бригаде полиције МУП-а Републике Српске "Јахорина".

Gradovi i opštine

Položeni vijenci za poginule pripadnike odreda "Jahorina"

23 h

0
Зворнички полицајци спасили жену из набујале Дрине

Gradovi i opštine

Zvornički policajci spasili ženu iz nabujale Drine

1 d

0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и министар унутрашњих послова Жељко Будимир присуствују парастосу погинулим припадницима Првог одреда Специјалне бригаде полиције МУП-а Републике Српске "Јахорина", који се служи у Храму Светог архангела Гаврила на Палама.

Gradovi i opštine

Minić i Budimir na parastosu poginulim pripadnicima Prvog odreda "Jahorina"

1 d

0

  • Najnovije

11

47

Trišić Babić: Ne treba da budemo prestrogi prema sebi

11

46

Djevojčica (13) se utopila u rijeci: Tragedija u Srbiji

11

36

Kroz grad šetao sa pištoljem: Albanac uhapšen u Crnoj Gori

11

25

Hospitalizovan Siniša Karan

11

23

Napadnut Izrael, formacija se uključila u rat na Bliskom istoku

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner