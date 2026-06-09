U drvetu krili 100 tona droge vrijedne 8.3 milijarde dolara: Najveća zapljena u istoriji Čilea

Čileanske vlasti zaplijenile su više od 100 tona droge sakrivene u pošiljkama drvne građe namijenjene za evropsko tržište, što je najveća zapljena narkotika u istoriji te zemlje. U akciji je otkriveno 1.080 tona drveta kontaminiranog kokainom i ketaminom, a procjenjuje se da bi droga na ulicama Evrope vrijedila čak 8,3 milijarde dolara.

Droga sakrivena u više od hiljadu tona drveta

Zapljena je izvršena u lukama Arika, San Antonio i Valparaiso, gdje su carinski službenici otkrili ogromnu količinu drvne građe impregnirane narkoticima.

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Prema podacima čileanske Carinske uprave, ukupno je kontrolisano i zaplijenjeno 1.080 tona drveta u kojem se nalazilo oko 100 tona droge.

Pošiljka je bila namijenjena evropskom tržištu, a istražioci navode da su kriminalne grupe koristile izuzetno sofisticirane metode prikrivanja narkotika.

Šest mjeseci istrage i 45 sumnjivih kontejnera

Operacija je rezultat šestomjesečne istrage koju su zajedno vodili čileansko tužilaštvo, mornarička policija i carina.

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Tokom istrage identifikovano je čak 45 kontejnera u kojima je drvo bilo kontaminirano narkoticima.

Većina zaplijenjene droge bila je pomiješana sa kokainom i ketaminom, a vlasti ističu da je riječ o jednom od najsloženijih krijumčarskih lanaca otkrivenih posljednjih godina.

Za izvlačenje droge bile bi potrebne specijalne laboratorije

Iz Carinske uprave navode da bi, u slučaju da je teret stigao do krajnjeg odredišta, droga morala biti izdvojena iz drveta složenim hemijskim procesima.

To bi zahtijevalo rad specijalizovanih laboratorija i stručnjaka, što dodatno pokazuje nivo organizacije kriminalne mreže koja stoji iza ovog pokušaja šverca, prenosi Glas Srpske.

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Ministar bezbjednosti: Ovo pokazuje snagu organizovanog kriminala

Čileanski ministar bezbjednosti Martin Arau izjavio je da rekordna zapljena otkriva razmjere i sofisticiranost organizovanog kriminala sa kojim se zemlja suočava.

On je naglasio da je akcija pokazala sposobnost državnih institucija da otkriju i spriječe velike međunarodne krijumčarske operacije.