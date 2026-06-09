Seks-skandal trese Hag: Suspendovan glavni tužilac

Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda Karim Kan suspendovan je sa dužnosti zbog optužbi da je seksualno uznemiravao najbližu saradnicu.

Kanova suspenzija dolazi nakon 18-mjesečne istrage. On se sumnjiči da je više puta seksualno uznemiravao zaposlenu u Međunarodnom, krivičnom sudu.

"On je imao seksualni kontakt bez pristanka sa pomoćnicom u svojoj kancelariji i privatnoj rezidenciji", navodi se u izvještaju Kancelarije za unutrašnje nadzorne službe UN u koju je imala uvid agencija AP.

Kanovi advokati su saopštili da je odluka o njegovoj suspenziji "nezakonita, proceduralno nepravedna i da nije potkrepljena dokazima".

Optužbe protiv Kana su prvi put prijavljene nezavisnom nadzornom organu suda prije više od dve godine.

Neimenovani izvori su ranije rekli Rojtersu da je izvještaj istražitelja UN utvrdio "činjeničnu osnovu" za optužbe za seksualno nedolično ponašanje.

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Kan je više puta negirao bilo kakvo nezakonito postupanje, te podnio ostavku u maju 2025. godine dok čeka ishod istrage.

Protiv Kana nisu podnesene krivične prijave.

Kan, koji je glavni tužilac od 2021. godine, izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i ruskog predsjednika Vladimira Putina.

SAD su povećale pritisak na sud, posebno zbog naloga za hapšenje Netanjahua, uvodeći sankcije osoblju i sudijama.

Dok se 125 država, uključujući sve članice EU, pridružilo sudu, SAD, Rusija i Izrael nisu.

/SRNA/