Nebenzja: Zelenski treba da poništi ukaz o zabrani pregovora sa Putinom

Ambasador Rusije pri UN Vasilij Nebenzja izjavio je da ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski treba da poništi sopstvenu uredbu o zabrani pregovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom prije nego što krene da piše otvorena pisma.

Nebenzja je rekao u obraćanju Savjetu bezbjednosti UN da je pismo koje je Zelenski objavio prošle sedmice nespretna provokacija čiji je cilj da kamuflira njegove očajničke pokušaje da poremeti bilo kakve mirovne razgovore.

Nebenzja je rekao da Rusija zahtijeva, uprkos ćutanju generalnog sekretara UN Antonija Guteresa o napadima Ukrajine na Starobeljsk i Jenakijevo, da on osudi zločine koje je Kijev počinio nad civilima.

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"Oni svakodnevno gađaju civilne objekte u pograničnim oblastima, nanose precizne ciljane udare po stambenim zgradama, obrazovnim i medicinskim ustanovama i love civile", rekao je ruski ambasador.