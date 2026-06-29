Pljuskovi i grmljavina, pa novi preokret: Prognoza za naredne dvije sedmice

U dijelove BiH uskoro stižu pljuskovi i grmljavina, ako je suditi prognozi za naredne dvije sedmice koju je objavio Federalni hidrometeorološki zavod.

Prema najavama federalnih meteorologa, nastavlja se stabilan i ekstremno topao period, a danas i sutra se očekuje vrhunac toplotnog talasa.

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Promjena dolazi od srijede, pa su nestabilnosti najavljeni za četvrtak i petak. Prognoziraju se povremeni lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom.

Od četvrtka, uz prodor vazdušne mase sa sjevera, očekuju se ugodnije temperature, koje će biti u granicama uobičajenim za ovaj period godine.

Novi toplotni talas

"Vjetar sjevernog smjera dodatno će pojačavati osjećaj svježijeg vremena. Od 3. jula do kraja prognoziranog perioda očekuje se stabilno i toplo vrijeme, uz mogućnost novog toplotnog talasa od 9. jula, kada su izgledne vrlo visoke temperature. Do 2. jula prognozirane minimalne temperature u Bosni kretaće se od 16 do 21, a u Hercegovini do 26 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni i Hercegovini očekuju se od 36 do 41 stepen", navodi se u prognozi.

Od 3. do 7. jula jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 11 do 15, a u Hercegovini od 16 do 21 stepen.

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"Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 28, a u Hercegovini do 33 stepena. Od 8. jula do kraja prognoziranog perioda izgledne su vrlo visoke temperature vazduha. Minimalne temperature u Bosni kretaće se od 17 do 22, a u Hercegovini do 26 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni i Hercegovini očekuju se od 35 do 41 stepen, s tim da će najtoplije biti na sjeveru i jugu zemlje", zaključuju meteorolozi.