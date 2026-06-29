Nije kao obična: Turska limunada zaludjela mnoge

Limunada je jedan od omiljenih napitaka svima tokom ljetnih vrućina, ali, ako želite da probate nešto novo turska limunada je pravi izbor koji je zaludio mnoge.

Za razliku od obične limunade, priprema se od cijelog limuna, zbog čega ima intenzivniju aromu, bogatiji ukus i osvježavajuću citrusnu notu koja momentalno rashladi i osvježava.

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Upravo zbog toga posljednjih godina postaje sve popularnija i van granica Turske, pogotovo ljeti usred paklenih vrućina.

Recept za tursku limunadu - spas od vrućina

Za pripremu ovog osvježavajućeg napitka potrebna su vam samo tri sastojka:

4 limuna

200 grama šećera

1 litar hladne vode

Po želji možete dodati kockice leda, svježu nanu ili kriške limuna za dekoraciju i još više osvježavajući ukus.

Kako se pravi turska limunada

Limune dobro operite, jer se u ovom receptu koristi i njihova kora. Isijecite ih na manje komade, uklonite koštice, pa ih stavite u blender zajedno sa šećerom i manjom količinom vode.

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Kratko izmiksajte sastojke, vodeći računa da limun ne usitnite previše kako kora ne bi pustila gorčinu. Dodajte ostatak vode, promiješajte, a zatim procijedite kroz sitnu cjediljku ili gazu kako biste dobili bistar i osvježavajući napitak.

Prije služenja limunadu dobro rashladite u frižideru i poslužite sa dosta leda.

U čemu je tajna bogatijeg ukusa?

Najveća razlika između klasične i turske limunade jeste to što se koristi cijeli limun, uključujući i koru. Upravo eterična ulja iz kore daju ovom napitku intenzivniji miris i puniji ukus.

Važno je, međutim, da limun ne blendirate predugo. Ukoliko se bijela opna previše usitni, limunada može dobiti neprijatnu gorčinu.

Zašto je turska limunada dobar izbor ljeti?

Osim što odlično osvježava, limun je prirodni izvor vitamina C i antioksidanata koji doprinose normalnom funkcionisanju imunog sistema. Citrusi sadrže i flavonoide, biljna jedinjenja koja imaju antioksidativna svojstva.

Konzumiranje domaće limunade može doprinijeti boljoj hidrataciji organizma tokom toplih dana, naročito ako umjesto gaziranih i industrijskih sokova birate prirodne napitke.

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Ipak, zbog dodatog šećera preporučuje se umjerena konzumacija, a količinu šećera možete prilagoditi svom ukusu ili ga djelimično zamijeniti medom ili zaslađivačem po izboru.

(Žena Blic)