Nauka utvrdila šta zapravo privlači komarce

Naučnici napreduju u razotkrivanju složenog hemijskog koktela zbog kojeg su pojedini ljudi privlačniji komarcima koji prenose bolesti.

„To nije zabluda - komarce neki ljudi privlače više nego drugi“, rekao je Frederik Simar iz Francuskog instituta za razvojna istraživanja i dodao da „nismo svi magneti u svakom trenutku“.

Niz čulnih signala može navesti komarce da izaberu jednu osobu umesto druge - pre svega miris i toplotu koje naše tijelo emituje, kao i ugljen-dioksid koji izdišemo.

Ženke komaraca, jedine koje ujedaju, otkrivaju te signale pomoću izuzetno osjetljivih receptora, a zatim na osnovu njih biraju metu.

„Više od 100 godina znamo da komarce privlači ugljen-dioksid koji izdišemo - to je prvi signal koji pokreće njihovo ponašanje“, rekao je švedski naučnik Rikard Ignel.

Kada su udaljeni nekoliko desetina metara, upravo taj signal ih usmjerava ka ljudima. Na udaljenosti od oko deset metara, „komarci počinju da detektuju naš miris, a u kombinaciji sa ugljen-dioksidom to ih dodatno privlači“, rekao je autor nedavne studije na ovu temu.

Kako se približavaju, tjelesna temperatura i vlažnost kože pojedine ljude čine još privlačnijim.

Krvna grupa nije važna

Međutim, neke popularne teorije o ovoj temi nisu tačne.

„Ideja da komarci preferiraju određene krvne grupe nema naučnu osnovu. Bilo je nekih istraživanja, ali na veoma malom broju ljudi. To takođe nema veze sa bojom kože, očiju ili kose“, rekao je Simar.

Miris, s druge strane, igra veoma važnu ulogu.

„Mješavina molekula koje proizvodi naša mikrobiota može biti više ili manje privlačna komarcima“, objasnio je Simar.

Istraživanja su pokazala da ljudi oslobađaju između 300 i 1.000 različitih mirisnih jedinjenja, ali naučnici tek počinju da razumiju koja od njih privlače komarce.

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Za Ignelovu nedavnu studiju istraživači su pustili komarce vrste „Aedes aegypti“, poznate po prenošenju žute groznice i denge, na 42 žene u laboratoriji kako bi vidjeli koje preferiraju.

„Pokazali smo da komarci koriste kombinaciju mirisnih jedinjenja (identifikovali smo njih 27 koje komarci mogu da detektuju, od mogućih 1.000) kako bi odlučili koliko smo im privlačni“, rekao je Ignel.

Žene koje su komarci najviše ujedali - među kojima su bile i trudnice u drugom tromjesečju trudnoće - proizvodile su velike količine određenog jedinjenja nastalog razgradnjom sebuma, prirodnog ulja kože.

Ignel je naglasio da ih je iznenadilo što čak i malo povećanje količine tog jedinjenja, nazvanog 1-okten-3-ol ili „alkohol pečuraka“, pravi značajnu razliku.

„Komarci su fascinantna stvorenja“, dodao je.

Pivo vas čini privlačnijim

Konzumiranje piva takođe se povezuje sa većom privlačnošću za komarce, jer povećava telesnu temperaturu, količinu izdahnutog ugljen-dioksida i mijenja miris kože, pokazalo je nekoliko studija.

U standardizovanom istraživanju sprovedenom u Burkini Faso, hrabri dobrovoljci pili su pivo, a nekoliko dana kasnije vodu, kako bi naučnici mogli da vide koje komarci više privlače.

Komarce vrste „Anopheles“, koji mogu da prenose malariju, više je privlačio miris ljudi koji su pili pivo.

U studiji sprovedenoj 2023. godine u Holandiji, 465 dobrovoljaca stavljalo je ruke u kaveze pune ženki komaraca vrste „Anopheles“.

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Dobrovoljci koji su pili pivo u prethodna 24 sata bili su 1,35 puta privlačniji komarcima.

Otkrivanje razloga zbog kojih komarci preferiraju određene ljude postaje sve važnije kako klimatske promjene šire područja na kojima ovi insekti opstaju.

Na primjer, tigrasti komarac, prenosilac virusa čikungunja, širi se na nova područja. Prošle godine virus čikungunja prvi put je stigao do francuske regije Alzas.

„Ovaj rizik pogađa sve veći broj ljudi“, rekao je Simar.

On je savjetovao da kako bi izbjegli ujede možete probati da nosite široku odeću koja pokriva kožu, koristite mreže protiv komaraca i repelente.

„Pokušajte da jedete lagane obroke - i budite umjereni sa alkoholom“, dodao je.

(sputnik srbija)