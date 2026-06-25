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Vatrogasci izdali hitno upozorenje: Ako izlazite iz stana, ovo nikako ne smijete ostaviti uključeno

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ATV redakcija
25.06.2026 10:18

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Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Foto: Pixabay

Pred nama je jedan topli vremenski period, kažu i meteorolozi, tropski dani su pred nama, a to znači da je opasnost od požara na otvorenom izuzetno velika.

Nikola Maksimović iz vatrogasno-spasilačke jedinice Beograd, govorio je o problemima koje donose velike vrućine.

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Koliko su vrućine pogodne za požare na otvorenom?

- Vremenski uslovi svakako pogoduju lakom i brzom nastanku i razvoju požara, odnosno nama ne idu u prilog. Podsjetio bih da je prije bezmalo godinu dana, odnosno 7. jula 2025. godine, bilo preko 600 intervencija samo u toku 24 sata gašenja požara na otvorenom prostoru, dok smo, recimo, sada u junu, od početka juna do današnjeg dana, na preko 900 intervencija gašenja požara na otvorenom prostoru, što je ipak manje u odnosu na isti period prošle godine. Baš prethodno pomenut događaj od 7. jula prethodne godine je upravo bio takav kakav jeste zbog jakog vjetra koji je nepredvidivo mijenjao pravac. Vjetar nam ne ide nikako u prilog, i upravo kad pričamo, recimo, o broju stradalih, na požarima na otvorenom prostoru, uglavnom je to zbog gubitka orijentacije. Napomenuo bih da su uglavnom to lica koja su i izazivači tih požara svakom smislu te riječi - rekao je Maksimović za TV Blic.

Dodaje da je zabranjeno paljenje trave, niskog rastinja, smeća i biljnih ostataka na otvorenom prostoru, loženje vatre u šumi i na 200 metara od ruba šume.

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Važno je odmah pozvati vatrogasce

- To je zabranjeno zakonom o zaštiti od požara, i za to su propisane određene zakonske, odnosno novčane kazne. Takođe, ako pričamo o pripremi hrane na otvorenom prostoru, naravno da je moguće na za to određenim mjestima, odnosno potrebno je da sa sobom ponesemo dovoljnu količinu vode kojom ćemo vatru koju koristimo za pripremu hrane ugasiti i da se ne udaljavamo sa tog mjesta dok nismo uvjereni da je ta vatra apsolutno ugašena - objasnio je on i dodao:

- Kad pričamo o radovima na otvorenom, posebno na obzir, posebno opušak ili nešto slično što može lako da izazove, ovaj, paljenje gorive mase na otvorenom prostoru, i ukoliko vidimo požar, da ne pretpostavimo da je neko već dojavio o tom događaju, već da pozovemo vatrogasno-spasilačku jedinicu.

Da li klima-uređaji predstavljaju opasnost

Maksimović upozorava da nikako ne treba ostavljati upaljene klima-uređaje ukoliko niste kod kuće.

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- Apel našim građanima da nikako ne ostavljaju uključene električne uređaje bez nadzora, bilo da se radi o klima uređajima ili uređajima koji se pune preko punjača, a posebno ukoliko odlaze na godišnji odmor, da ništa što nije neophodno, osim zamrzivača ili frižiderima, ne ostavljaju uključeno u svojim stanovima.

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Tagovi :

vrućina

toplotni talas

Struja

požar

Vatrogasci

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