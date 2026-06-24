Razlika između SPF 30 i SPF 50 je bitnija nego što mislite: Evo na šta treba obratiti pažnju

Sa prvim jačim sunčevim zracima počinje i potraga za kremom koja će kožu najbolje zaštititi. Na policama se smjenjuju proizvodi sa oznakama SPF 15, 30 i 50, ali mnogi i dalje ne znaju šta ti brojevi zaista znače.

Veći faktor ne znači da je koža zaštićena tokom čitavog dana, niti da SPF 50 pruža dvostruko bolju zaštitu od SPF-a 25. Najvažnije je kako se proizvod koristi, koliko se nanosi i da li se zaštita redovno obnavlja.

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SPF pokazuje zaštitu od UVB zraka

Oznaka SPF predstavlja faktor zaštite od sunca i odnosi se prije svega na UVB zrake, koji su najčešći uzrok crvenila i opekotina.

Razlika između pojedinih faktora manja je nego što djeluje na prvi pogled. SPF 15 zaustavlja oko 93 odsto UVB zraka, SPF 30 približno 97 odsto, dok SPF 50 pruža zaštitu od oko 98 odsto.

To znači da viši broj jeste važan, ali ne pravi ogromnu razliku ukoliko se krema nanosi pravilno. Mnogo veći problem nastaje kada se proizvod štedi i koristi u premaloj količini.

Tanak sloj ne pruža zaštitu navedenu na pakovanju

Jedna od najčešćih grešaka jeste nanošenje tek male količine kreme, naročito na lice. U tom slučaju stvarni nivo zaštite može biti znatno niži od onog koji piše na ambalaži.

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Za lice i vrat preporučuje se dovoljna količina proizvoda, a kao praktično pravilo često se navodi količina nanijeta duž kažiprsta i srednjeg prsta.

Posebnu pažnju treba obratiti na uši, vrat, dekolte, šake i područje uz kosu, jer se ti dijelovi često zaboravljaju.

SPF 50 nije zamijena za ponovno nanošenje

Čak ni krema sa visokim zaštitnim faktorom ne ostaje nepromijenjena na koži od jutra do večeri. Znoj, voda, dodirivanje lica, odjeća i peškir postepeno uklanjaju zaštitni sloj.

Zbog toga je proizvod potrebno ponovo nanijeti tokom dužeg boravka napolju, naročito poslije plivanja, intenzivnog znojenja ili brisanja kože.

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Oznaka da je krema vodootporna ne znači da zaštita traje neograničeno. Ona samo pokazuje da proizvod određeno vrijeme bolje podnosi kontakt sa vodom.

Važno je da proizvod štiti i od UVA zraka

SPF broj uglavnom se odnosi na UVB zrake, ali kožu oštećuju i UVA zraci. Oni prodiru dublje, doprinose prevremenom starenju kože i mogu da utiču na pojavu pigmentacijskih promjena.

Zato pri kupovini treba obratiti pažnju na oznake poput „širok spektar zaštite“, „UVA/UVB“ ili „broad spectrum“. Takvi proizvodi pružaju potpuniju zaštitu od različitih oblika ultraljubičastog zračenja, prenosi Kurir.

Ko treba da bira viši faktor

SPF 30 može biti dovoljan za svakodnevnu upotrebu ukoliko se nanosi pravilno. Međutim, SPF 50 je bolji izbor za osobe svijetle puti, one koje lako izgore, imaju osjetljivu kožu ili mnogo vremena provode napolju.

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Viši faktor posebno je koristan na moru, planini i tokom sportskih aktivnosti, kada je izloženost suncu vijeća.

Ipak, nijedna krema nije dovoljna sama po sebi. Šešir, naočare za sunce, lagana odjeća i boravak u hladu ostaju važan dio zaštite, naročito tokom najtoplijeg dijela dana.

(Kurir)